Garamendi rechaza indexar los sueldos ante la subida de los precios: "España tendría un problema"

El presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, ha vuelto a insistir en una visita realizada a Valladolid para participar en unas jornadas de comercio en que los sueldos no se pueden indexar para responder a la subida de los precios que se está viviendo en España en los últimos meses. “Sería un problema para España". Garamendi ha destacado que no están en contra de esta subida, pero para ello “hay que trabajar para que se pueda hacer” Y ha querido poner un ejemplo. “Hace muy poco tiempo a las empresas les han subido las cotizaciones sociales, nadie dijo nada, pues eso habría servido para subir salarios, y no se hizo así”.

“Las empresas están sufriendo la subida de todos los impuestos y de los costes, no es tan fácil. Hay que conseguir que la economía funcione y eso se logra dejando trabajar a la gente porque son las empresas las que crean empleo y pagan los impuestos. Esto es así, si queremos jugar a los populismos se dice otra cosa, pero si queremos que el país se recupere hay que ponerse las pilas”.

Además ha hecho un análisis de la situación que viven las empresas del comercio. “Todos queremos que vaya mejor las cosas pero la verdad es que la mayoría de las Pymes están cerrando. De hecho, de cada cuatro empresas que han cerrado una era un comercio. Nos gustaría subir los salarios, por supuesto, pero si las empresas no pueden llevar ese aumento a sus cuentas, estaríamos en un problema muy grande”, ha afirmado.

Por último, ha apuntado que “el comercio es el 13% del PIB en empresa, un sector vital para la economía, por eso hay que trasladar un mensaje de apoyo en estos tiempos” ha señalado sobre la celebración del II Encuentro sobre Comercio, organizado por la Comisión de Competitividad, Comercio y Consumo (C4) de CEOE y por CEOE Castilla y León.

