Estas son las ofertas de empleo disponibles en Castilla y León esta semana

NUEVO Enfermera/o en El Barco de Ávila (Ávila)

NUEVO Oficial 1ª de Peluquería en Medina de Pomar (Burgos)

Formadores para el Catálogo de Expertos Docentes 2022 en Burgos

NUEVO Cocinero/a oficial de primera en León

NUEVO Abogado/a en Onzonilla (León)

NUEVO Peón Ganadero en Puebla de Lillo (León)

NUEVO Empleado administrativo de Contabilidad en Villacedré (León)

NUEVO Panadero en Ampudia (Palencia)

NUEVO Auxiliar de Enfermería en Cervera de Pisuerga (Palencia)

NUEVO Terapeuta Ocupacional en Cervera de Pisuerga (Palencia)

Dependiente/a de servicios de telefonía, en Palencia

Instalador/a de fibra óptica en Palencia

Montador-Intalador de Ascensores en Palencia

Terapeuta Ocupacional para residencias en Palencia

NUEVO Peón cárnicas con carnet de camión en Guijuelo (Salamanca)

NUEVO Varios puestos de mantenimiento industrial en Guijuelo (Salamanca)

NUEVO Ayudante para taller de granito en Los Santos (Salamanca)

Conductor/a camión tráiler en Almazán (Soria)

Albañil oficial de 1ª en Almazán (Soria)

Pintor de vehículos turismos en Almazán (Soria)

NUEVO Enfermero/a para residencia de mayores en Almazán (Soria)

Oficial Soldador en Añavieja-Castilruiz (Soria)

Carpintero-Ebanista en Arcos de Jalón (Soria)

Peluquero/a en Arcos de Jalón (Soria)

Cocineros en Berlanga de Duero (Soria)

NUEVO Camareros/as en Lodares de Medinaceli (Soria)

2 Oficiales Albañil en Lubia (Soria)

Encargado de Obra en Lubia (Soria)

NUEVO Terapeuta Ocupacional en Medinaceli (Soria)

NUEVO Fisioterapeuta en Soria

Gerocultores/as en el ámbito de la provincia de Soria

2 Enfermeros/as para la Gerencia de Servicios Sociales en Soria

Enfermeros/as para residencias de mayores en el ámbito de la Oficina de Empleo de Soria

Médicos para residencias de mayores en el ámbito de la Oficina de Empleo de Soria

Peón ganadero en Ventosilla de San Pedro (Soria)

NUEVO Fisioterapeuta en Campaspero (Valladolid)

NUEVO Operador de grúa-torre para Fuentesaúco (Zamora)

Ofertas de empleo público

685 plazas de Maestro/a en la Junta de Castilla y León

NUEVO Auxiliar Administrativo/a para Ayto. de Arenas de San Pedro (Ávila)

NUEVO Interinidad de Secretaría-Intervención para Agrupación El Mirón-Narrillos del Álamo (Ávila)

NUEVO Arquitecto/a Técnico para Ayto. de Las Navas del Marqués (Ávila)

NUEVO Fontanero/a para Ayto. de Las Navas del Marqués (Ávila)

NUEVO Oficiales de Albañilería para Ayto. de Las Navas del Marqués (Ávila)

NUEVO Técnico/a de Turismo para Ayto. de Las Navas del Marqués (Ávila)

Bolsa de Auxiliar de la Concejalía de Cultura y Deporte para Ayto Briviesca (Burgos)

Bolsa de Conductor/a en Centro Ocupacional en Ayto. de Briviesca (Burgos)

Bolsa de Técnico/a Medio en Ingeniería en Ayto. de Briviesca (Burgos)

NUEVO Auxiliar de Mantenimiento para Fábrica Nacional de Moneda y Timbre (Burgos)

NUEVO Interinidad de Secretaría-Intervención en Ayto. de Luyego (León)

NUEVO Peón de Limpieza para Ayto. de Mansilla de las Mulas (León)

Auxiliar administrativo/a en Ayto. de Valdepolo (León)

1 plaza de Jefe Servicio de Jardinería para el Ayto de Villablino (León)

NUEVO 2 Oficiales 1ª de albañilería en Ayto. de Aguilar de Campoo (Palencia)

NUEVO 5 Peones de Servicios múltiples en Ayto. de Aguilar de Campoo (Palencia)

4 Operario/a mantenimiento inst. deportiva en Ayto Venta de Baños (Palencia)

1 y bolsa de Técnico/a de Igualdad para el Ayuntamiento de Béjar (Salamanca)

Auxiliar Administrativo/a en Ayto. de Candelario (Salamanca)

Director/a del Centro de Láseres Pulsados en Salamanca

NUEVO Técnico/a Medio de Servicios Económicos para Ayto. de Salamanca

NUEVO Administrativos/as para Diputación de Salamanca

2 Técnicos/as en el Instituto para la Competitividad Empresarial (Salamanca)

NUEVO Bolsa de Técnico/a de Contratación, Calidad y Fondos Europeos para REGTSA (Salamanca)

Bolsas de diferentes categorías en Ayto. de Villarino de los Aires (Salamanca)

NUEVO Bolsa de Peón Ganadero para ITACYL en Hontalbilla (Segovia)

NUEVO Archivero/a para Ayto. de Segovia

NUEVO Interinidad de Técnico/a auxiliar en la Diputación de Segovia

Interinidad de agente de policía local en Ayto. de El Burgo de Osma (Soria)

NUEVO Bolsa de Titulado/a Grado Medio (Equipos Informáticos) en Universidad de Valladolid

Arquitecto/a Superior en Ayto. de Villanubla (Valladolid)

NUEVO Bolsa de Técnico/a de Medio Ambiente para Ayto. de Benavente (Zamora)

Bolsa de Arquitecto/a en el Ayto. de Toro (Zamora)

1 plaza y bolsa de Técnico/a medio en informática para el Ayto de Toro (Zamora)

8 plazas y bolsa de Bombero/a para el Ayuntamiento de Zamora

Ofertas de empleo de la Red EURES

"Seize the Summer with EURES 2022"

"Spotlight on Jobs in Denmark"

"Mercado de Trabajo y Movilidad Laboral entre España y Portugal 2021"

Key Account Manager Junior (Alemania)

Novo Nordisk Talent Proramme (Dinamarca)

First Officer Carpenter (España)

Operador de Retroexcavadora (España)

Environmental Monitoring and Metrology Technician (Francia)

Healthcare Assistants - Nursing Home (Irlanda)

International Assistant Project Manager (Italia)

Hair Stylists (Irlanda)

Camareros y cocineros con inglés (Noruega)

Óptico/optometrista con inglés (Noruega)

NUEVO Embedded System Engineer (Malta)

Signal Processing Engineer (Malta)

Software Developer (Malta)

Cocinero para club de football (Países Bajos)

Camareros para Rusthallargarde (Suecia)

Chef Ransvik (Suecia)



Ofertas de empleo en Internet/Prensa/Otras fuentes

7 Titulados/as recientes en Ingeniería para Ávila

3 Operarios/as de producción para Ávila

Monitor/a de tiempo libre en Ávila

Mozo/a de almacén con carretilla en Burgos

Oficial peluquería para Burgos

Óptico/a optometrista para Burgos

Técnico/a de Empleo-prospección laboral para Burgos

2 Encargados/as de supermercado en Melgar de Fernamental (Burgos)

2 Auxiliares de información / conserjes para Miranda de Ebro (Burgos)

Gerocultor/a para Miranda de Ebro (Burgos)

Personal técnico de gestión y animación sociocultural para Miranda de Ebro (Burgos)

5 Programadores/as JAVA para León

Cocinero/a de hotel para León

Electromecánico/a de mantenimiento industrial para Onzonilla (León)

Montador/a electricista para Ponferrada (León)

5 Camareros/as y ayudantes/as de cocina para Valencia de Don Juan (León)

2 Conserjes de hotel para Valencia de Don Juan (León)

NUEVO Administrativo/a para departamento laboral en Palencia

Profesor/a de seguridad privada para Palencia

Comercial para Dueñas (Palencia)

15 Programadores/as de Angular para Salamanca

Ingeniero/a de proyectos (bioseguridad) para Salamanca

Jefe/a de obra con experiencia para Salamanca

Técnico/a de calidad renovables para Salamanca

Operario/a de vivero con carnet C para Villares de La Reina (Salamanca)

Técnico/a de logística para Segovia

20 Operarios de producción para El Espinar (Segovia)

Personal de administración para La Lastrilla (Segovia)

Operario/a de limpieza industrial para Valverde del Majano (Segovia)

Administrativo/a para Soria

Auxiliar administrativo para Soria

Vendedor/a para Soria

Jefe/a de almacén industrial para Almazán (Soria)

Personal de carnicería para Burgo de Osma (Soria)

Auxiliar de laboratorio / muestreador para Ólvega (Soria)

Contable para Valladolid

Persona con Ingeniería Técnica Mecánica para Valladolid

Recepcionista en Valladolid

Instalador/a de calefacción para Laguna de Duero (Valladollid)

Técnico de mantenimiento industrial para Olmedo (Valladolid)

Responsable de sala en Pesquera de Duero (Valladolid).

10 Repartidores/as con moto para Zamora

Carnicero/a despiece y venta para Zamora

Director/a de hotel para Zamora

Jefe/a de obra en edificación para Zamora

Secretario/a de dirección con idiomas para Castrogonzalo (Zamora)

3 Ingenieros/as de diseño de automoción para Palencia o Valladolid

