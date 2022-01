Estas son las ofertas de empleo disponibles en Castilla y León

El Boletín de Empleo de Castilla y León ha publicado hoy, 26 de enero, las ofertas de trabajo disponibles a lo largo de toda la Comunidad, en diversos sectores y provincias, como les indicamos a continuación:

Péon para fábrica de piensos en Piedrahíta (Ávila)

Empleado/a Administrativo en Medina de Pomar (Burgos)

Albañiles para provincia de Burgos

Formadores para el Catálogo de Expertos Docentes 2022 en Burgos

Empleados apícolas en Camponaraya (León)

Modificación de fecha en la prueba de selección de Expertos Docentes "Docencia de la F.P. para el Empleo", en León

Experto Docente "Montaje y mantenimiento de instalaciones solares térmicas", en León

Experto Docente "Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas", en León

Docente de "Montaje y mantenimiento de instalaciones solares fotovoltaicas", en Ponferrada (León)

Asistente de Comunicación y Marketing, en Palencia

Fisioterapeuta para residencias en Palencia

Terapeuta Ocupacional para residencias en Palencia

Enfermeras/os en la provincia de Palencia

Médicos/as en la provincia de Palencia

Peón ganadero de ovino en Villatoquite (Palencia)

Auxiliar de enfermería para residencia de ancianos en Beleña (Salamanca)

Técnico de ventas con experiencia en Guijuelo (Salamanca)

Pintor de vehículos para taller en Guijuelo (Salamanca)

Trabajador para explotación de porcino en zona de Guijuelo (Salamanca)

Terapeuta Ocupacional para Residencia de Mayores en Marugán (Segovia)

Soplador/a de Vidrio en San Ildefonso (Segovia)

Reparador de calzado para Segovia

Conductor de camión, con discapacidad, en Segovia

Albañil Oficial de 1ª en Almazán (Soria)

Conductor de camión de asistencia en carretera en Almazán (Soria)

Director de Producción (sector automoción) en El Burgo de Osma (Soria)

Enfermero/a en Residencia de Mayores en El Burgo de Osma (Soria)

Fisioterapeuta en Residencia de Mayores en El Burgo de Osma (Soria)

Médico/a en Residencia de Mayores en El Burgo de Osma (Soria)

Gerocultor/a en Morón de Almazán (Soria)

Conductor de camión para ruta internacional en Soria

Formador/a para el certificado de profesionalidad "Seguridad Informática", en Soria

Docente para curso de "Actividades de Gestión Administrativa" en Soria

Formador/a de "Operación de redes departamentales", en Soria

3 Enfermeros/as para la Gerencia de Servicios Sociales en Soria

Enfermeros/as para residencias de mayores en el ámbito de la Oficina de Empleo de Soria

Médico/a para la Gerencia de Servicios Sociales de Soria

3 Médicos/as para transporte sanitario en Soria

Médicos para residencias de mayores en el ámbito de la Oficina de Empleo de Soria

Técnico/a de Prevención en Valdelagua del Cerro (Soria)

Cantero/a - Operario/a de corte de piedra, en Barrio de Lomba (Zamora)

Oficiales y Peones de Albañil en Benavente (Zamora)

Conductor de camión tráiler en Pobladura del Valle (Zamora)

Manipulador de residuos en San Cristóbal de Entreviñas (Zamora)

Todas las ofertas de empleo gestionadas por el ECyL.

2 plazas y bolsa de Gestión (Escala Archivos) en las Cortes de Castilla y León

12 plazas y bolsa de Oficial Administrativo en las Cortes de Castilla y León

5 plazas y bolsa de Ujier en las Cortes de Castilla y León

Bolsa de empleo de Escucha de Incendios para la Junta de Castilla y León

Bolsa de empleo de Oficial 1ª Conductor para la Junta de Castilla y León

Bolsa de empleo de Peón de montes para la Junta de Castilla y León

100 plazas de Cuidador/a de Servicios Asistenciales para Junta de Castilla y León

346 plazas de Personal de Servicios en la Junta de Castilla y León

4 plazas de Personal Subalterno (discapacidad intelectual) para Junta de Castilla y León

4 y bolsa de Técnico/a de Administración Gral. en Diputación de Ávila

Operario para el Servicio de Obras en Ayuntamiento de Arévalo (Ávila)

Mecánico-Conductor para Ayuntamiento de Arévalo (Ávila)

2 Policías Locales en Ayto. de Cebreros (Ávila)

19 plazas de Peón de limpieza viara para el Ayto de León (León)

8 y bolsa de Técnico/a de Administración Gral. en Ayto. de León

Ingeniero/a informático (ref. QUANTUM-SPAIN) para la Fundación Centro Supercomputación en León

Ingeniero/a informático (Ref. EUROCC) para la Fundación Centro de Supercomputación en León

Interinidad de Conserje en Ayto. de Ponferrada (León)

Bolsa de Operario/a servicios múltiples para Ayto Urdiales del Páramo (León)

Técnico/a de Turismo para Ayuntamiento de Palencia

Administrativos/as para Diputación de Palencia

10 Bomberos/as en Ayto. de Salamanca

Bolsa de Auxiliar de apoyo a act. turísticas en Ayto. de Cuéllar (Segovia)

Interinidad de Secretaría-Intervención en Ayto de Nieva (Segovia)

Bolsa de Técnico/a de Igualdad de Género en Ayto. de San Ildefonso (Segovia)

Operario/a de Servicios Múltiples en Ayto. de Torre Val de San Pedro (Segovia)

2 Investigadores/as en ITACYL (Segovia y Valladolid)

Bolsa de empleo de Administrativo/a para el Ayto de Valladolid (Valladolid)

Bolsa de empleo de Técnico/a especialista de oficios, jardinería para la Universidad de Valladolid

Interinidad de Secretaría-Intervención en Ayto de Bolaños de Campos (Valladolid)

Oposiciones, bolsas de empleo y pruebas de capacitación profesional en otras CC. AA.

EURES: Información, Servicios y Ayudas económicas a la movilidad

"El Empleo científico-técnico en España y Bélgica" (en inglés), Jornada virtual

Educador/a en guarderías infantiles públicas (Alemania)

12 Assembly , Logistic and warehouse workers (Finlandia)

5 Chefs (Finlandia)

Research Engineer in Materials Science and Strain Measurements using Neutron Diffraction en Francia

Perfiles de Nuevas Tecnologías (Malta)

Proceso de selección de chefs, waiters and bartender (Suecia)

Recurso preventivo para Ávila

Formador/a español e inglés con discapacidad para Ávila

3 Enfermeros/as geriatría para Arevalillo (Ávila)

2 Mecánicos/as industriales para Burgos

Administrativo con C1 de inglés para Burgos

Conductor de camión grúa para Burgos

Entrenador/a de clases colectivas en Burgos

Intérprete traductor/a holandés para Burgos

Vigilante de seguridad para Burgos

4 Técnicos mantenimiento electromecánico en Miranda de Ebro (Burgos)

Director/a técnico GDP para León

Operario/a maquinaria industrial para León

Jefe/a servicios hoteleros para La Virgen del Camino (León)

Auxiliar de caja banca para Ponferrada (León)

Personal de montajes mecánicos para Palencia

Personal de soldadura para Palencia

Personal fresadoras y tornos CN para Palencia

Higienista dental para Aguilar de Campoo (Palencia)

Desarrollador/a senior Ruby On Rails para Salamanca

Trabajador/a social para Salamanca

Mecánico/a de vehículos para Alba de Tormes (Salamanca)

Administrativo/a de logística para Castellanos de Moriscos (Salamanca)

Electromecánico/a para Villares de La Reina (Salamanca)

Electricista para Segovia

Oficial 1ª eléctrico para Segovia

Supervisor/a tienda en Segovia

Responsable de Recursos Humanos para Cuéllar (Segovia)

Audioprotesista para Soria

Funerario/a polivalente para Soria

Monitor/a de transporte escolar adaptado para Soria

Terapeuta ocupacional para Soria

Encargado Oficial de 1ª para Burgo de Osma (Soria)

Repartidor/a carnet C + CAP para Ólvega (Soria)

Fontanero para Valladolid

Ingeniero/a en electricidad para Valladolid

Técnico/a de Recursos Humanos para Valladolid

Titulado/a en Derecho para Valladolid

Operario/a de limpieza con discapacidad para Peñafiel (Valladolid)

5 Operarios/as de producción - carretillero/a para Zamora

Fisioterapetura para Zamora

Jefe/a de obra para Zamora

Médico/a para Zamora

Técnico/a de orientación laboral para Benavente (Zamora)

10 promotores/as en hipermercados de Ávila y Segovia

Ofertas de empleo en la prensa regional

Empleo privado en otras Comunidades Autónomas (I)

Empleo privado en otras Comunidades Autónomas (II)

Sigue los temas que te interesan