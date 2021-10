"Los autónomos que cobran ayudas por cese de actividad, acabarán en las listas del paro"

Castilla y León cuenta con 190.545 trabajadores por cuenta propia, de los que el 67 por ciento son hombres y el 33 por ciento, mujeres. En el último año se han perdido 218 autónomos en la Comunidad. Por sectores, agricultura y comercio copan más del 40 por ciento de los puestos entre los dos. De todos estos luchadores se ocupan y se preocupan desde ATA, la Asociación de Trabajadores Autónomos, con Domiciano Curiel al frente.

En primer lugar, pregunta obligada: ¿cómo ha afectado la pandemia a los autónomos? ¿Se va viendo la luz al final del túnel?

La pandemia ha sido verdaderamente sangrante, sobre todo en ciertos sectores. No todos La hemos sufrido con la misma intensidad. Se ha cebado muchísimo con actividades como el comercio, la hostelería, las agencias de viajes, los gimnasios, las academias de educación… ellos han sido los grandes sufridores. La alimentación y la construcción, por ejemplo, gracias a pequeñas reformas, no les ha ido tan mal.

Pero prácticamente el 60% de los autónomos no hemos visto aún la recuperación. Las administraciones confunden la recuperación con una reactivación económica. Obviamente si veníamos de una economía paralizada, casi muerta… de alguna manera y en algún momento esto tiene que levantar algo, pero está claro que aún no podemos hablar de una economía prepandemia, sobre todo aquí en Castilla y León con el gran problema de despoblación y envejecimiento que tenemos. Aquí nos cuesta mucho más levantar cabeza. Y si a eso encima añadimos las subidas de la luz, de los carburantes, de las cuotas de autónomo… pues recuperar la actividad normal de cualquier negocio, va a ser mucho más difícil.

Aunque esta semana han alargado los plazos, estamos ante las últimas fechas para solicitar las ayudas directas que ofreció la Junta. ¿En qué han consistido las ayudas que han ofrecido a los autónomos? ¿Las consideran suficientes?

Aquí la Junta y el Gobierno Central se tiran un poco los trastos a la cabeza, unos conceden las subvenciones, otros las gestionan, y finalmente cuesta que repartan el dinero porque éste no ha llegado todavía… Las primeras ayudas han sido las más efectivas, tanto los ERTEs como la prestación de cese de actividad. Eso ha aliviado un poco. Evidentemente no ha solucionado porque tienes que seguir cotizando, pero ha hecho un efecto de balón de oxígeno.

Las ayudas directas que luego sacó la Junta de Castilla y León por desgracia no han llegado a mucha gente. Hay un exceso de burocracia muy fuerte. Hay que demostrar que hay reducción de ingresos respecto a otros trimestres y que estás al corriente de pago de todas las administraciones, si no estás al corriente ya no accedes a la subvención… Nuestra propuesta es que se eliminaran esas trabas, porque evidentemente si estabas endeudado también lo más probable es que tuvieras una deuda con la Seguridad Social o Hacienda. Por otra parte, los gestores y administradores estaban saturados. En las reuniones que hemos mantenido con la Junta solicitábamos que no hiciesen coincidir los plazos con los cierres de trimestres ni la presentación de otros impuestos.

Desde luego, hay que decir que bienvenidas sean, pero nosotros estimamos que son insuficientes.

¿Se sienten respaldados por las administraciones?

Nosotros aquí en Castilla y León no podemos tener ninguna queja con la administración regional. Tanto durante la pandemia como después, hemos tenido bastantes reuniones con el Director General de Autónomos, Juan Pablo Izquierdo, y con la Consejera de Empleo e Industria, Ana Carlota Amigo. Realmente no nos podemos quejar en ese sentido. A nivel nacional ha habido algo más de pelea y es donde nos lo han puesto más complicado.

Por el número de asociados de ATA y, en definitiva, el número de trabajadores por cuenta propia que hay en España, creemos que deberíamos tener más representación y que nuestra opinión debería tener más peso.

Aquí en Castilla y León nos tienen algo más en cuenta. De entrada, al menos, escuchan. Luego ya harán lo que quieran o lo que puedan, pero al menos escuchan. No obstante, hay que seguir pidiendo, reivindicar, esa es nuestra obligación como asociación. Estamos para conseguir mejoras para los asociados y para todo el colectivo en conjunto.

¿Cuáles son los mayores problemas que afectan a los autónomos castellanos y leoneses?

Aquí en Castilla y León en el mayor problema que tenemos es la baja población y el envejecimiento. Si vas a emprender una actividad corres riesgo y te lo piensas dos veces. Muchas veces la gente valora irse a otras comunidades en las que tengan más población, y con ello más posibilidades de éxito.

También el exceso de burocracia. Debería ser fácil: ¿se va a iniciar una actividad y se cumplen los requisitos? Pues se otorga la licencia… pero no suele ser así. Ponen cantidad de trabas y se demoran en los plazos. Nosotros desde la asociación sí que es verdad que vamos guiando un poco, solemos aconsejar a quien nos pregunta, y por más ilusionante que sea tu proyecto, si no es viable, pues te lo vamos a decir.

¿Hay cultura emprendedora Castilla y León? ¿Qué hacen desde ATA para favorecerla?

No, tajantemente, no. Se hizo un estudio en las universidades y se obtuvo el dato de que el 95% de los universitarios quieren ser funcionarios… es un dato interesante y que dice mucho de la falta de cultura emprendedora. Son muy pocos los que quieren emprender.

La cultura emprendedora hay empezarla desde abajo. Estamos colaborando con los colegios e institutos con pequeñas charlas.

También ponemos en común a gente que tiene que dejar sus empresas por jubilación con gente que pueda tomar el relevo. Ahí es donde pedimos a las administraciones que sean un poco más incisivas, que estén más pendientes de este relevo generacional y que lo incentiven. No se puede echar a perder empresas cuya actividad es rentable y están dando 6 u 8 puestos de trabajo en pequeños pueblos en los que no hay mucha más industria que esa.

La imagen que tiene la gente de los autónomos es que son gente que trabaja mucho y gana poco, tienen la visión de que lo pasan mal. Y no están lejos de la razón. Es que los autónomos nos jugamos nuestro patrimonio, y la gente ve cómo se sufre. Obviamente esto no es atractivo. Lo que hay que hacer es proteger al autónomo para que la gente joven quiera emprender.

No todo el mundo puede ser funcionario, y lo que siempre digo es que muchas empresas grandes empezaron por un autónomo… Hay que empezar por ahí, hay que empezar con proyectos ilusionantes. Desde la asociación estamos consiguiendo tutelar muchos proyectos para convertirlos en proyectos cien por cien viables y darles salida con un poquito de ayuda.

Según recoge el proyecto de ley de Presupuestos Generales del Estado para 2022, las cotizaciones de los trabajadores autónomos subirán 8 euros al mes. Además, la nueva cuota, oscilará en función del nivel de ingresos ¿cómo afrontan estos cambios?

No lo entendemos. Llevamos mucha lucha con este tema. En primer lugar, no es momento de meter más carga. Estamos de acuerdo en que hay que actualizar cuotas porque hay que proteger al autónomo, porque, que conste, somos autocríticos y no vemos razonable que, si un autónomo tiene un trabajador, resulta que está pagando más seguridad social por su trabajador que por él mismo. Eso tampoco es muy lógico, hay que reconocerlo.

Conforme a los ingresos es muy complicado hacerlo: ¿qué ingresos coges? ¿Los últimos 6 meses? Hay negocios estacionales que eso no les compensaría en absoluto… y luego ojo porque aquí tenemos un caballo de batalla: todo lo que ingresa un autónomo no es neto, hay que quitar gastos, y dependiendo de los sectores los gastos pueden ser muy altos. Y estamos intentando luchar, pero vemos que no tenemos demasiado éxito.

Fijémonos que, con un rendimiento neto de 3.000 euros al año, se pagarían 200 euros al mes. Es decir, habría que pagar 2.400 euros al año. Eso obviamente no puede ser, tienen que darle una vuelta. Se está penalizando al autónomo. No le dejas vivir. Así se le quitan las ganas de emprender a todo el mundo, y esto a su vez deriva en economías sumergidas para poder subsistir. Las tablas que han propuesto están mal calculadas. Yo espero que se pueda negociar para modificar ciertas cosas pero están muy firmes, no pinta bien. Eso de momento va para adelante, aunque está claro que las tablas hay que reajustarlas y vamos a luchar por ello.

Les dan una de cal y una de arena, En el consejo de ministros del 28 de septiembre, El Gobierno extendió hasta febrero de 2022 las ayudas para los autónomos cuya actividad se vio afectada por la pandemia, dentro de un paquete de medidas que también prevé exoneraciones en las cuotas de la Seguridad Social durante los próximos cuatro meses para los trabajadores por cuenta propia protegidos en el periodo anterior. ¿Les parece suficiente? ¿Cómo afectará esto a los autónomos castellanos y leoneses?

Esto es un poco engañoso, porque en primer lugar hay que volverlo a solicitar, y en segundo lugar, es para la gente que ya ha estado cobrando la prestación por cese de actividad hasta ahora y aún así hay que volver a presentar toda la documentación. Los que no han cobrado la prestación y no hayan tenido exoneraciones, esos ya están exentos. Estaríamos hablando de que solamente va dirigido a unos 170.000 autónomos en toda España.

Luego hay otro tema que también nos afecta, o por lo menos pensamos que va a ser así. Hay 75.000 autónomos en toda España que están cobrando el cese de actividad. Están cerrados, sin actividad económica, tristemente lo más probable es que no vayan a volver a levantar la persiana. Estas personas, en el momento que desaparezcan estas ayudas, van a ser parados. Se están maquillando cifras.

Usted es presidente de ATA desde 2019, aunque al año siguiente se desató la pandemia… cuénteme un poco acerca de su presidencia, si se siente satisfecho con el trabajo que han hecho hasta ahora, qué le falta por hacer….

Yo me había propuesto conseguir los 200.000 autónomos, ese es el reto y lo mantengo. Aunque con la llegada de la pandemia casi damos gracias de estar los que estamos. Hemos ido fluctuando un poquito, y ahora mismo somos 190.500. La idea es seguir subiendo, claro. Estamos trabajando mucho por estar presentes en todas las provincias y firmar convenios en todos los ayuntamientos y diputaciones para que los autónomos nos vean cercanos. Es muy importante tener presencia física para que los autónomos tengan una referencia. Además, no es lo mismo que te tengan que llamar a que tengas una cara y te puedan ir a trasladar las dudas. Las consultas y las dudas que nos trasladan son de todo tipo y nuestro objetivo es ayudar al mayor numero de autónomos que podamos.

