El escalador Alberto Ginés accede a las semifinales del Campeonato de Europa de Bloque en Múnich

Tras una una grave lesión sufrida en los campeonatos de Salt Lake City, Alberto Ginés ha accedido a semifinales del Campeonato de Europa de Bloque en Múnich. A pesar de no ser el favorito por el público germano, el escalador español demostró coraje para mantener vivas las opciones de clasificarse para los Juegos Olímpicos de París en 2024.

El escalador cacereño llegaba a la cita alemana totalmente recuperado de su lesión y despejaba cualquier duda en la jornada inaugural. Una cita continental a la que llegaba sin ritmo de competición, pero en plenas facultades físicas. Una primera ronda clasificatoria que el escalador español describía con optimismo: "El final en los tres primeros bloques ha sido bastante bueno. En la segunda parte, en el siguiente bloque planteaba un problema muy físico, por lo que pensé que adaptaba bien a mis características, pero no pude alcanzar el top. Hace un mes, no me veía muy competitivo debido a mi lesión, por lo que es muy satisfactoria para mí estar en las semifinales y luchar por el pase a la final", ha afirmado el deportista.

Los primeros en entrar en acción en este Campeonato de Europa fue la categoría masculina de la modalidad de Bloque. El público se volcó desde el principio con Yannick Flohé, escalador favorito para el público de su país y que sería uno de los 20 escaladores que lograron pasar la ronda de clasificación de los 60 escaladores más fuertes de Europa.

El escalador francés, Manuel Cornu, logró el pase a la semifinal en primera posición con cuatro de los mejores. Una semifinal a la que se le unieron el campeón olímpico Alberto Ginés y Adam Ondra de la República Checa. El español debutó en la modalidad de bloque con una octava posición del Grupo A con 62,1 puntos -el número 15 de la tabla general- que le clasificó directo para las semifinales, donde estarán los 20 mejores escaladores continentales.

En la ronda clasificatoria España contaba con tres escaladores más. Alejandro Crespo, finalizaba en la 41ª posición, Eneko Carretero, marcaba el 45 mientras que Mikel Linacisoro obtenía la 47ª plaza. Alberto Ginés llegó a la prueba continental con el objetivo de terminar la temporada lo mejor posible y comenzar el 2023 en plena forma para conseguir la clasificación para los Juegos Olímpicos de París 2024.

