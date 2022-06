Bea Caldera, jugadora de pádel profesional: "Prefiero ganar el Valladolid Master a dos Opens"

Noticias relacionadas La pucelana Bea Caldera y Sofía Saiz unirán sus caminos tras el Valladolid Master

Este pasado sábado ha arrancado uno de los torneos más mágicos e icónicos del circuito de World Padel Tour, el Valladolid Master. Y en él estará presente una jugadora de la casa como es Bea Caldera, una de las mejores promesas de todo el circuito y que tiene tan solo 20 años.

Precisamente, el nacer aquí y el lugar hacen de este torneo uno de los más especiales para la jugadora natural de la ciudad del Pisuerga que afronta este martes la primera prueba en la pista central, en plena Plaza Mayor, los dieciseisavos ante Raquel Piltcher y Sara Pujals.

¿Cómo afrontas el Master de Valladolid?

Está siendo una etapa de cambios de pareja. He jugado con Carmen Goenaga estas dos últimas temporadas y el inicio de esta y dejamos de compartir pista, por lo que estuve con Nuria Rodríguez en el Open de Francia y el Master de Valladolid lo jugaré con Julia Polo. Ya luego he cerrado con otra compañera para toda la temporada.

¿Qué significa para ti jugar en casa?

Es mi torneo favorito. Es donde hay más facilidad para que puedan venir a verme todos mis amigos, mis padres o mi hermano, aunque sí es verdad que sí que hay algunos torneos que pillan cerca y pueden venir, pero es una suerte que haya un torneo de WPT en tu ciudad.

¿Prefieres ganar el Valladolid Master o dos Opens?

El Valladolid Master

¿Tiene Bea Caldera techo?

Yo creo que por ahora no. No es algo en lo que piense. Solamente me centro en entrenar al máximo todos los días y no pensar en eso.

¿Pistas lentas o pistas rápidas?

Yo creo que lenta.

¿Cómo es tu día a día como jugadora de pádel, estando de un lado para otro cada semana?

Es duro. Con la universidad y todo cuadrar el día a día es difícil. Pero al final es lo que más me gusta hacer. Estar en los torneos compitiendo es mi pasión, entonces se lleva fácil, aunque sí que son muchos viajes, pero a nosotros los jugadores nos gusta, lo hacemos con gusto.

¿Cómo compaginas la universidad con el deporte profesional?

Es difícil, pero en los torneos al final jugamos un partido al día, entonces tenemos muchas horas libres. Estudio en el hotel y los profesores me dan más o menos facilidades para cambiar los exámenes. Me voy adaptando a ello.

¿En estos cuatro o cinco años has visto una evolución del juego?

Sí. El pádel femenino que es el que yo conozco, más que el masculino lógicamente, cada año está avanzando muchísimo más. Ya el año pasado las previas las comparabas con hace tres años y no tenía nada que ver. El nivel es muchísimo más alto. Ahora una primera ronda de cuadro es muy difícil siempre. No hay ninguna pareja que deseas que te toque porque sea más fácil. Ganar un partido ya está muy bien, es muy duro ganar uno en el nivel en el que está ahora el circuito.

¿Has notado un crecimiento a nivel mediático?

Sí. Cuando haces un buen resultado, como cuando hemos hecho algunos cuartos, obviamente la gente te escribe por Instagram. Te felicitan personas que no te conocen, no es que me escriba la misma gente que a Gemma Triay pero sí que se nota que cada vez hay más gente que te apoya y que te pregunta… ahora con el cambio de pareja pues sí que se interesan por ti, te dicen cosas por Instagram…

¿Quién es tu referente?

De pequeña siempre me fijaba en Marta Ortega. Solo me saca cuatro años y la veía cercana a mí en edad y además ella estaba estudiando y jugaba en la derecha. Me fijaba en ella en características de juego y como persona.

¿Qué sientes ahora al enfrentarte a tu referente?

La primera vez, que creo que fue en Santander, fue una impresión. Luego ya te vas acostumbrando y ahora la veo como una rival, no la veo como nada más.

¿Te esperabas llegar al punto en el que estas ahora?

No es que creas que vayas a llegar a esto. Es algo a lo que tú quieres llegar, por lo que peleas cada día. Eso te lo imaginas en tu cabeza, te imaginas estar en lo más alto. Cuando llega es una felicidad brutal, pero ahora mismo no me conformo en donde estoy ahora, quiero seguir tirando para arriba porque para eso es por lo que entrenamos todos los días.

¿Te aventuras a dar una predicción del Valladolid Master?

No lo sé. Vamos a luchar el primer partido que encima juego en la pista central, que eso me hace ilusión, así que a disfrutar de la Plaza Mayor que siempre ha sido sueño para mí y se irá viendo partido a partido como se darán las cosas.

