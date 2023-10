El sueño copero de un pueblo de Segovia de 978 habitantes y que no podrá cumplir en su campo

El nuevo formato de la Copa del Rey tiene estas maravillas. El Turégano CF, el equipo del pueblo segoviano de 978 habitantes, disputará la primera eliminatoria de la Copa del Rey 2023-24 frente a un Primera División. Y lo hará contra el Celta de Vigo de Iago Aspas y de todo un entrenador campeón de Europa, Rafa Benítez.

El Turégano ha cumplido un sueño y ahora quiere darlo continuidad después de ganar en la fase previa al Santurtzi por 3-1. El club, que milita en Preferente, ha ilusionado a un pueblo que se encuentra a 35 kilómetros de la capital.

Eso sí, el sueño no lo podrán disfrutar en casa. Ya han anunciado que no podrán jugar en el campo de El Burgo, ya que no cumple con los requisitos de la Federación y sería imposible acondicionarlo. El choque se disputará entre los días 31 de octubre y 2 de noviembre, ya que todavía no hay fecha. Ahora hay dos opciones, jugar en Segovia capital en el campo de La Albuera, que es de césped natural, o en el campo de su rival gallego, lo que supondría quitarle toda la gracia al asunto. Ahora que ya se conoce al rival, la directiva lo estudiará.

El Turégano es cuarto en su grupo de Preferente con 10 puntos tras cinco jornadas disputadas. Su técnico es Paco Maroto, que vive su primera temporada en este club tras pasar por otros de la zona y de la misma categoría

