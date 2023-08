El cuerpo técnico del seleccionador femenino Jorge Vilda dimite, entre ellos el zamorano Kenio Gonzalo

Cascada de dimisiones en el staff técnico de la selección española femenina de fútbol. El cuerpo técnico de Jorge Vilda, seleccionador del éxito del Mundial, todavía no había movido ficha tras el beso no consentido entre Luis Rubiales y la jugadora Jenni Hermoso. Pues bien, esta tarde ya lo ha hecho. Un total de once de sus componentes han decidido abandonar dimitir realizando una condena “firma y rotunda” de los hechos ocurridos el pasado domingo. Y entre esos once miembros del staff se encuentra el zamorano Eugenio ‘Kenio’ Gonzalo.

Junto a Kenio, Javier Lerga, Blanca Romero, Carlos Sánchez, Ruben Jiménez, Sonia Bermúdez, Javier Velázquez, Javier Egido, Ander Ruiz, Elena Fernández y Montse Tomé son los que han decidido abandonar el barco dejando solo a Jorge Vilda. Una decisión que se suma a la condena del seleccionador Luis De La Fuente (después de que ayer aplaudiera las palabras de Rubiales en la Asamblea). Esto demuestra que Rubiales se encuentra más sólo que nunca.

Kenio Gonzalo llevaba varios años formando parte del staff técnico de la selección, pero además es Seleccionador U17 y U16 Femeninas de Fútbol. Un zamorano nacido en Puebla de Sanabria que se había convertido en herramienta fundamental dentro del organigrama de Vilda. El propio sanabrés ha colgado el comunicado en su cuenta de X.

Los 11 firmantes del comunicado son Montse Tomé Vázquez (Asistente Técnico Selección Absoluta Femenina de Fútbol), Javier Lerga Garayoa (Asistente Técnico Selección Absoluta Femenina de Fútbol), Eugenio Gonzalo Martín (Asistente Técnico Selección Absoluta Femenina de Fútbol y Seleccionador U17 y U16 Femeninas de Fútbol), Blanca Romero Moraleda (Preparadora Física Selección Absoluta Femenina de Fútbol), Carlos Sánchez García (Entrenador Guardametas Selección Absoluta Femenina de Fútbol), Rubén Jiménez Gómez (Técnico Analista Selección Absoluta Femenina de Fútbol), Sonia Bermúdez Tribano (Seleccionadora U19-U20 Femeninas de Fútbol), Javier Velázquez Díaz (Preparador Físico Selecciones Inferiores Femeninas de Fútbol), Javier Egido Saz (Técnico Analista Selecciones Inferiores Femeninas de Fútbol), Ander Ruíz Mitxelena (Entrenador Guardametas Selecciones Inferiores Femeninas de Fútbol) y Elena Fernández Castaño (Entrenadora Guardametas Selecciones Inferiores Femeninas de Fútbol)

El comunicado

A raíz de los acontecimientos sucedidos tras la final de la Copa del Mundo Femenina de Fútbol, parte de la Selección Femenina de Fútbol quiere hacer pública su postura a través de los siguientes puntos:

Los y las abajo firmantes, manifiestan su más firme y rotunda condena ante la conducta mostrada por el presidente de la Federación Española de Fútbol, Luis Manuel Rubiales Béjar, con al jugadora de la Selección Absoluta de Fútbol Femenino, Jennifer Hermoso.

Tras la Asamblea General Extraordinaria de la Real Federación Española de Fútbol, que tuvo lugar el pasado 25 de agosto de 2023, en la que el presidente de la RFEF no presentó su dimisión y en la que ofreció un relato que no refleja de modo alguno lo sentido por la citada jugadora, quien ha manifestado expresamente que se sintió "víctima de una agresión", esta parte del Cuerpo Técnico apoya a la jugadora Jennifer Hermoso haciendo suya la versión ofrecida por esta. Añadiendo la incomodidad de tener que asistir obligatoriamente a la citada asamblea del 25 de agosto, en la que, además, se produjo un hecho especialmente hiriento para este cuerpo técnico, ya que a varias de las integrantes femeninas del staff técnico se les obligó a colocarse en primera fila, exponiendo su imagen e intentando dar a entender a la sociedad y jugadoras, que compartían las tesis del presidente de la RFEF.

Por todo ello, los y las abajo firmantes, ante las inaceptables actitudes y manifestaciones realizadas por el máximo dirigente de la RFEF, han tomado la decisión de dajr sus cargos a disposición de la misma.

Esta parte del Equipo Técnico muestra su apoyo al comunicado publicado por las jugadoras de la Selección Absoluta Femenina de Fútbol, en referencia a dichas accioens y manifestaciones realizadas por el presidente de la RFEF, y más en concreto a las declaraciones públicas realizadas por la jugadora Jenni Hermoso.

Los y las abajo firmantes queremos acabar este comunicado aceptando la parte de responsabilidad que nos toca respecto a la reestructuración y profesionalización de la Selección Femenina Absoluta, una labor por la que siempre hemos trabajado con la mayor de las motivaciones y profesionalidad.

