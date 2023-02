La rajada de Borja Fernández contra el Real Valladolid y Espinar: “Lo primero que hicisteis fue salvar vuestro culo”

Borja Fernández ha mostrado su tremendo enfado con unas palabras del director de Gabinete de Presidencia, David Espinar, y mano derecha de Ronaldo, por comparar el Caso Negreira con el de Oikos, el de los posibles amaños de partidos del que salió absuelto y sin cargos, y ha recordado que el club no le respetó entonces su presunción de inocencia ni le apoyó en ningún momento.

Espinar se ha mostrado partidario de "respetar la presunción de inocencia de personas y clubes hasta que no sean condenados porque el Real Valladolid ya fue acusado injustamente de actividades ilícitas en el caso Oikos, que luego se demostró que nunca existieron". Pues bien, ante estas palabras el gallego ha querido responder.

"No me defendisteis ni apoyasteis como club a pesar de tener información privilegiada y saber que era inocente. Me retirasteis la oferta de trabajo hecha el 15 de mayo (de 2018), mientras que otros clubes implicados, como Getafe y Valencia, lo primero que hicieron fue defender a sus capitanes y jugadores públicamente, que es lo que yo esperaba del club de mi vida, pero me dejasteis tirado y solo", recoge su comentario en redes sociales.

"Lo primero que hicisteis fue salvar vuestro culo, y renegasteis de uno de vuestros jugadores", ha advertido sobre su persona. "Ya vale de ir de víctimas porque la única víctima aquí fui yo. Y para finalizar, ambos casos son incomparables, porque yo no salgo en ninguna conversación", concluye el exjugador, excapitán y también extécnico del conjunto juvenil del Real Valladolid, que ha dado un buen palo a la directiva del club vallisoletano.

