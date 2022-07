Sergio Asenjo vuelve a casa "con la ilusión de un niño"

La vuelta a casa de Sergio Asenjo despertó mucha ilusión en la afición blanquivioleta, pero también en el propio jugador. Y es que el meta palentino reconoció este miércoles en su presentación que vio la oferta del Real Valladolid “con un cariño especial respecto a las otras”. “Comentándolo con mi familia y poniendo encima de la mesa todas las cosas vimos que la mejor opción era volver a casa y sentirme querido. Creo que la decisión ha sido acertada. Intentar hacer un buen año entre todos”, explicó.

Y es que, tal y como aseguró, vuelve “con la ilusión de un niño”. Aunque el niño ha crecido desde que se marchó y ahora ha adquirido “madurez, responsabilidad y exigencia”: “Quiero mostrar mi mejor versión desde el minuto uno”. Porque también dejó claro que se encuentra “en un gran momento de forma” y con las lesiones en el olvido. “Llevo mucho tiempo ya bien. Si no me viera capacitado mental y físicamente no estaría aquí. No quiero perder el prestigio que gané en mi anterior etapa. Vamos a intentar que el futuro sea aún mejor. Vengo a competir con Jordi, Roberto y Aceves por un puesto en la portería”, dijo. Precisamente, apuntó que en toda su carrera nadie le aseguró “jugar”: “El míster me prometió respeto, pero aquí todo se gana en los entrenamientos y en el rendimiento cuando me toque jugar. La competencia va a ser sana, aunque muy reñida, lo cual será un beneficio para el Club”.

Siempre blanquivioleta

Formado en las categorías inferiores del Real Valladolid, Asenjo sabe mejor que nadie el duro camino que hay hasta el primer equipo. Por ello, también explicó que el director deportivo, Fran Sánchez, le comentó “que iba a ser importante para que los canteranos crecieran”. “Ellos están empezando. El que es canterano lo es para toda la vida. Ojalá hagamos que crezcan entre todos”.

El palentino afirmó que sigue al Pucela desde que se fue. “Nunca hay que olvidar de dónde vienes. Mi padre también me lo comentaba cuando no podía verlo”, resaltó. Ahora, ya en dinámica blanquivioleta, ofreció el punto de vista del equipo, que cuenta con “un grupo espectacular” que le ha dado una buena acogida”: “El míster tiene una propuesta alegre, de iniciativa, de buscar al rival. Esta primera semana de entrenamientos he visto que el ritmo es altísimo. Da gusto ver cómo se entrena”.

También destacó la importancia de la unión de la plantilla con el cuerpo técnico, con Pacheta al frente. “Que aporte todo lo que tiene dentro. Lo más importante es que la plantilla vaya de la mano del entrenador. Hay que ir paso a paso y llegar lo mejor posible al partido contra el Villarreal. Espero competir al máximo en pretemporada para poder disputar mis primeros minutos en ese partido. Será especial, pero ahora defiendo estos colores”, sentenció.

Sigue los temas que te interesan