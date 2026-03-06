Un encuentro entre el Real Valladolid y el Burgos.

Un encuentro entre el Real Valladolid y el Burgos. Fotografía: Real Valladolid.

Deportes

El Real Valladolid – Burgos, declarado de alto riesgo: más Policía para evitar altercados entre aficiones en Zorrilla

La Comisión Antiviolencia ha tomado esta decisión para el último encuentro del mes de marzo.

Publicada

El partido entre el Real Valladolid y el Burgos CF, con horario aún por determinar, aunque se celebrará el fin de semana del 28-29 de marzo en principio, ha sido declarado de alto riesgo.

Una decisión para el último encuentro del mes de marzo en Zorrilla que ha sido tomada por la Comisión Antiviolencia y que ha sido notificada al club vallisoletano en la mañana de este viernes, 6 de marzo.

Foto de familia de la campaña 'Valladolid hace equipo' en el Ayuntamiento de Valladolid.

El club vallisoletano ha informado que con el objetivo de “cumplir con la normativa de venta de entradas y por seguridad” solo “podrán adquirir localidades los abonados, dos por persona, de manera online.

Quedan excluidas las gradas sur y norte, además de los sectores 119, 219, 319 y 419 y las zonas VIP.

Por otro lado, la taquilla solo se abrirá el día del partido para atender incidencias.