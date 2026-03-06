El Real Valladolid – Burgos, declarado de alto riesgo: más Policía para evitar altercados entre aficiones en Zorrilla
La Comisión Antiviolencia ha tomado esta decisión para el último encuentro del mes de marzo.
Más información: Tevenet, fulminado: adiós tras un pobre balance de cuatro puntos de 21 posibles y una humillante derrota en Granada
El partido entre el Real Valladolid y el Burgos CF, con horario aún por determinar, aunque se celebrará el fin de semana del 28-29 de marzo en principio, ha sido declarado de alto riesgo.
Una decisión para el último encuentro del mes de marzo en Zorrilla que ha sido tomada por la Comisión Antiviolencia y que ha sido notificada al club vallisoletano en la mañana de este viernes, 6 de marzo.
El club vallisoletano ha informado que con el objetivo de “cumplir con la normativa de venta de entradas y por seguridad” solo “podrán adquirir localidades los abonados, dos por persona, de manera online.
Quedan excluidas las gradas sur y norte, además de los sectores 119, 219, 319 y 419 y las zonas VIP.
Por otro lado, la taquilla solo se abrirá el día del partido para atender incidencias.