El Club Lourdes-Aspasia sube al podio del campeonato regional a dos de sus judokas

Las judokas del Club Lourdes-Aspasia, Elena Picapiedra e Irene Catalá, han subido este pasado fin de semana al podio en la categoría de -52 kilos en el Campeonato Regional Junior.

Una cita en la que se han alzado con la medalla de bronce Elena y la de plata Irene, en una cita que ha tenido lugar en Valladolid y donde ambas deportistas han ofrecido un destacado rendimiento a lo largo de toda la competición.

De esta manera, con sus actuaciones han evidenciado su excelente estado de forma y una proyección deportiva prometedora. Ahora bien, en los momentos decisivos determinadas decisiones arbitrales han condicionado el desenlace de sus combates, sin que pudieran alcanzar una mayor clasificación.

Por otro lado, el club también contó con la participación de Miguel de la Mata, en -60 kilos, Javier Sierra, en -66, y Rodrigo Fernández, en -73, pero a pesar de sus meritorios esfuerzos en sus respectivas categorías no pudieron acceder a la lucha por las medallas.

Tras el campeonato regional, la próxima cita para los jóvenes judokas será la fase de sector del Campeonato de España, que tendrá lugar en Asturias a mediados de enero de 2026.