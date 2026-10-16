Castilla y León refuerza un sistema universitario de élite: matrícula gratuita, nuevos grados y campus más fuertes

Durante siglos, Castilla y León ha sido uno de los grandes referentes universitarios de Europa. Hoy ese legado histórico se combina con un momento de transformación especialmente intenso.

Nuevas titulaciones estratégicas de alta demanda arrancan este curso, el número de estudiantes crece de forma sostenida, los campus territoriales se refuerzan con inversiones importantes y las medidas de apoyo económico facilitan que más jóvenes puedan dar el primer paso hacia la universidad sin que el coste de la matrícula sea un obstáculo.

El resultado es un sistema universitario más amplio, más atractivo y mejor preparado para retener talento y generar oportunidades en todo el territorio.

Nuevos grados estratégicos

El curso 2026-2027 marca un punto de inflexión claro. El Grado en Medicina se imparte por primera vez en las universidades de Burgos (72 plazas) y León (80 plazas), ampliando de forma significativa la oferta sanitaria en la Comunidad.

Veterinaria llega a la Universidad de Salamanca con 90 plazas que se cubrieron por completo tras recibir más de 2.000 solicitudes, consolidando un proyecto largamente esperado. Farmacia se estrena en la Universidad de Valladolid con 60 plazas, completando un paquete de titulaciones estratégicas en el ámbito de las ciencias de la salud.

Estas enseñanzas se suman a otras de carácter innovador, como Biotecnología en Valladolid, y amplían un mapa académico que ya cuenta con 393 grados, 327 másteres y 117 doctorados.

La acogida ha sido inmediata y reveladora. Las nuevas plazas permiten que más estudiantes de la propia comunidad y de otras regiones puedan formarse cerca de casa en profesiones con fuerte demanda laboral y sanitaria.

Al mismo tiempo, refuerzan el prestigio y la competitividad de las cuatro universidades públicas y equilibran la oferta entre las distintas provincias.

El caso de Veterinaria en Salamanca es especialmente ilustrativo: la avalancha de solicitudes demuestra el interés que despiertan estas titulaciones y la capacidad de la universidad para atraer talento incluso antes de contar con su edificio definitivo.

Una notable capacidad de atracción

El crecimiento de la matrícula es sostenido y visible. El curso anterior se alcanzaron cerca de 103.500 alumnos, un 23% más que en 2019-2020.

Este año el número de nuevos ingresos en las universidades públicas ha aumentado alrededor de un 9%, acercándose a los 17.000 estudiantes de primer año. Salamanca y Valladolid concentran la mayor parte de estas matrículas de nuevo ingreso, pero el conjunto del sistema se beneficia del impulso.

Castilla y León destaca, además, por su capacidad de atraer talento de fuera de la comunidad: aproximadamente el 37% de los alumnos presenciales procede de otras autonomías, con un saldo positivo de unos 13.000 estudiantes.

La Comunidad se sitúa entre las que más estudiantes de grado captan a nivel nacional y mantiene una posición destacada también en másteres.

Este flujo externo aporta vitalidad a los campus, dinamiza la actividad económica de las ciudades universitarias y confirma que la calidad académica y las condiciones de acceso siguen siendo factores decisivos a la hora de elegir destino.

Acceso más asequible

El coste de estudiar se ha reducido de forma significativa en los últimos años. Las tasas de grado han bajado casi un 40% y las de los másteres habilitantes más de un 50%, lo que ha aligerado la carga económica de las familias.

Al mismo tiempo, se han ampliado las becas autonómicas −que complementan las estatales− con mayores importes y nuevas modalidades. En la última convocatoria, cerca de 6.300 estudiantes recibieron ayudas, con importes medios que en algunas modalidades superan los 1.000 euros.

Este curso se incorpora una medida especialmente relevante: una línea de ayudas que cubre el coste de la primera matrícula del primer curso de grado o doble grado en las universidades públicas para estudiantes empadronados en Castilla y León.

La convocatoria, con una dotación inicial de 12,62 millones de euros, ampliable hasta dos millones más, puede beneficiar a más de 15.000 alumnos. El plazo de solicitud permanece abierto hasta el 22 de octubre y la ayuda se gestiona de forma telemática tras haber formalizado y abonado la matrícula.

El objetivo es claro: que el coste del primer año no sea una barrera para quien decide quedarse a estudiar en la Comunidad.

La financiación de las universidades públicas ha crecido más de un 30%, lo que ha permitido ampliar plantillas (hasta 16.400 personas) y sostener esta expansión académica, investigadora y de infraestructuras.

Campus territoriales que ganan peso

Uno de los ejes más visibles del impulso actual es el refuerzo de los campus fuera de las capitales principales.

Un plan extraordinario de inversiones de 125 millones de euros hasta 2031 financia, entre otras actuaciones, la nueva Facultad de Veterinaria en Salamanca, la de Farmacia en Valladolid y el edificio de Medicina en León.

También la rehabilitación integral de la Facultad de Medicina de Valladolid y actuaciones concretas en Ávila, Zamora, Béjar, Segovia, Palencia, Soria y Ponferrada (incluyendo un edificio de policlínica con fondos europeos).

Estas inversiones se suman a la partida anual ordinaria de infraestructuras y buscan que la oferta universitaria llegue con calidad a todo el territorio, evitando que el talento se concentre únicamente en las ciudades más grandes.

Iniciativas de prácticas en entornos rurales contribuyen, además, a vincular a los estudiantes con municipios más pequeños y a generar oportunidades de empleo y arraigo. El objetivo es que la universidad no solo forme, sino que también contribuya a dinamizar el conjunto del territorio.

Un sistema orientado al territorio

Más allá de la oferta académica y las ayudas, el modelo universitario de Castilla y León apuesta por la transferencia de conocimiento hacia el tejido empresarial, la retención de talento investigador y la generación de empleo cualificado.

La combinación de titulaciones estratégicas de alta demanda, infraestructuras renovadas, costes más bajos, una mayor capacidad de atracción y un refuerzo claro de los campus territoriales está convirtiendo a la comunidad en un destino universitario competitivo.

Los datos de este curso −más plazas en áreas clave, más alumnos, mejores condiciones de acceso y una inversión sostenida en el territorio− muestran un sistema en expansión que aprovecha sus fortalezas históricas para responder a las necesidades actuales.

Castilla y León no renuncia a su prestigio centenario; lo actualiza y lo proyecta hacia adelante, ofreciendo a sus jóvenes y a quienes llegan de fuera más oportunidades de formarse, quedarse y construir su proyecto de vida en la Comunidad.

En un contexto en el que retener y atraer talento es decisivo, el sistema universitario de Castilla y León está demostrando que tradición y modernidad pueden ir de la mano.