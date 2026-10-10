Alumnos del instituto Fernando I y del IESO de La Pola de Gordón en su reciente visita a Bruselas, donde visitaron la sede del Parlamento Europeo. Fotografía: Junta de Castilla y León.

Ya es oficial: un instituto leonés hace historia y se convierte en Escuela Mentora del Parlamento Europeo

El IES Fernando I de Valencia de Don Juan ha dado un paso histórico en su trayectoria educativa al ser nombrado oficialmente Escuela Mentora del Parlamento Europeo.

Este prestigioso reconocimiento, otorgado tras consolidar con éxito sus primeros tres años dentro del programa de Escuelas Embajadoras (EPAS), sitúa al centro del sur de León como un referente de la conciencia comunitaria y la democracia parlamentaria en las aulas.

Con este nombramiento, el instituto coyantino hace historia al convertirse en la segunda escuela mentora de toda la provincia de León, sumándose al selecto mapa en el que ya figuraba en solitario el IESO de La Pola de Gordón.

Ambas instituciones comparten ahora la máxima distinción pedagógica que concede la Eurocámara a los centros de educación secundaria.

La designación llega además acompañada de una importante responsabilidad para este nuevo curso escolar.

Como centro mentor, el IES Fernando I asumirá la tarea de guiar y tutorizar en su debut dentro del programa a otros tres emblemáticos centros de la capital leonesa que se estrenan como Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo: el IES Claudio Sánchez Albornoz, el IES Padre Isla y el IES Juan del Enzina.

De este modo, el IES Fernando I actuará como el faro pedagógico que acompañará a estos tres institutos de León en su primer año de andadura. El programa EPAS busca estimular el conocimiento de la Unión Europea y de sus instituciones democráticas entre los jóvenes, combinando la teoría en las aulas con un enfoque práctico y participativo.

El rol del centro de Valencia de Don Juan consistirá en transferir su experiencia acumulada, asesorar en la creación de los obligatorios puntos de información europea (Infopoints) y coordinar de manera conjunta la celebración de efemérides como el Día de Europa, dinamizando las comunidades escolares a través de sus embajadores júnior y sénior.

Con esta red de colaboración liderada desde la provincia por el Fernando I y respaldada por el precedente del centro de La Pola de Gordón, León refuerza notablemente su protagonismo dentro de este mapa pedagógico internacional.

La alianza entre estos institutos promete no solo estrechar lazos entre las comunidades docentes y los alumnos, sino también sembrar las bases de un pensamiento crítico y una ciudadanía activa entre la juventud leonesa.