La ULE explora el potencial de las centrales hidroeléctricas reversibles ante el nuevo reto del almacenamiento energético

La expansión de las energías renovables está haciendo cada vez más necesario disponer de sistemas capaces de almacenar energía a gran escala y gestionar de forma flexible su producción y su demanda.

Las centrales hidroeléctricas reversibles se presentan como una de las alternativas con mayor potencial para avanzar en el almacenamiento energético.

Un ámbito que abre nuevas oportunidades para la ingeniería, la geología y el aprovechamiento de los recursos hidráulicos y que la Universidad de León, a través de su Escuela Superior y Técnica de Ingenieros de Minas, quiere empezar a explorar desde el conocimiento y la investigación.

Ello aprovechando la capacidad de León en sectores vinculados a la energía, la ingeniería, la minería y los recursos hidráulicos.

Una voluntad que ha quedado reflejada en el marco de Innovamin’26, una jornada técnica que reúne este miércoles por primera vez en la Universidad de León a profesionales, investigadores, empresas y representantes de las administraciones para analizar los principales retos que plantea el desarrollo de las centrales hidroeléctricas reversibles y las oportunidades que pueden abrirse en torno a ellas.

“Queremos generar conocimiento, abrir líneas de investigación y establecer nuevas vías de colaboración con empresas, instituciones y profesionales del sector, aprovechando para ello el conocimiento y la experiencia de nuestro equipo docente e investigador”, destacó la rectora Nuria González.

Y subrayó la intención de la Escuela de acercarse a nuevos retos y explorar todo lo que puede aportar la “Universidad a un ámbito llamado a adquirir una importancia creciente”.

Durante la inauguración, el viceconsejero de Medio Ambiente y Energía de la Junta de Castilla y León, Jorge Llorente, situó el desarrollo del almacenamiento energético entre los grandes retos asociados a la expansión de las energías renovables y destacó el potencial de Castilla y León para avanzar en este ámbito.

“Nuestra Comunidad cuenta con una importante capacidad de generación fotovoltaica, eólica e hidráulica, además de unas condiciones orográficas y unos recursos hidráulicos que pueden favorecer el desarrollo de centrales hidroeléctricas reversibles”.

Llorente destacó también la confluencia de capacidades que puede jugar a favor de estos proyectos, desde el conocimiento acumulado en torno a la minería y la ingeniería hasta la experiencia en materia hidráulica y energética y el talento generado por las universidades.

En este contexto, situó a León como un territorio con condiciones especialmente adecuadas para abordar nuevas iniciativas vinculadas al almacenamiento y señaló que este desarrollo puede generar actividad económica, empleo y nuevas oportunidades en el marco de la transición energética.

El viceconsejero apuntó, no obstante, que el despliegue de estas infraestructuras requiere avanzar de forma coordinada en distintos ámbitos, entre ellos los aspectos tecnológicos, la tramitación administrativa, las necesidades de inversión y financiación y la planificación energética.

Ello especialmente en relación con el desarrollo de la red eléctrica, mostrando el apoyo de la Junta al desarrollo de nuevas centrales.

Geología e ingeniería

La dimensión técnica de estos proyectos requiere, además, abordar de forma precisa las características del terreno sobre el que se desarrollan.

Así lo destacó el coordinador del Instituto Geológico y Minero de España en León, Augusto Rodríguez que remarcó el papel de la geología en la selección y caracterización de los emplazamientos, así como en la evaluación de las condiciones hidrogeológicas y la identificación de posibles riesgos geológicos y geomorfológicos.

En este sentido, señaló que la construcción de centrales hidroeléctricas reversibles implica la ejecución de grandes infraestructuras subterráneas, con galerías, pozos y cavernas, además de presas y embalses, lo que hace necesario conocer con detalle las características litológicas y estructurales del terreno y su comportamiento.

Una jornada en la que además se abordó la necesidad de coordinación entre los distintos agentes que intervienen en el desarrollo de estas infraestructuras.

El catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid y organizador de Innovamin'26, Carlos López Jimeno, incidió en la importancia de articular la colaboración entre las diferentes administraciones y organismos implicados, especialmente en proyectos cuya dimensión energética y territorial supera el ámbito de una única comunidad autónoma.

Organizada por el Consejo Superior de Investigaciones Científicas y el Instituto Geológico y Minero de España, en colaboración las Escuelas de Ingeniería de Minas de las universidades de León y Politécnica de Madrid y EURECA-PRO, Innovamin’26 reúne a especialistas de los ámbitos de la ingeniería, la geología, la energía, la geotecnia y el agua.

El objetivo es poner en común experiencias y conocimiento sobre las centrales hidroeléctricas reversibles.