Más de 400 euros por hijo, el desembolso que las familias deberán afrontar con la vuelta al cole en Castilla y León

Las vacaciones estivales encaran su recta final y eso significa que ya son muchas las familias que comienzan a sacar la calculadora. Primero para saber el 'agujero' que han dejado los viajes de este verano, pero también para ajustar la cartera de cara a la famosa vuelta al cole.

Ya hay quien ha comenzado a poner cifras al respecto, como el caso del comparador financiero Banqmi, que ha situado el gasto medio para este curso 2026-2027 en más de 400 euros por hijo en Castilla y León.

Si bien implica un mayor gasto que en años anteriores, el aumento está entre los más bajos de España. En concreto, cada familia se dejará 409,05 euros por cada hijo escolarizado, según el informe de Banqmi recogido por la Agencia Ical.

En términos porcentuales, es un 0,87% más que el año pasado. Ahora bien, a nivel nacional, el incremento ha crecido un 1,73% hasta los 429,28 euros de media.

Aunque se registra una subida, Castilla y León es una de las comunidades autónomas donde menos ha incrementado el gasto para este nuevo curso que comenzará en el mes de septiembre.

El coste se debe, principalmente, al precio de los libros de texto. Acaparan casi el 50% del desembolso de las familias, con una media de 182,96 euros por alumno. Eso sí, sigue siendo de las más bajas de nuestro país, únicamente por delante de Madrid, con 181,75 euros, y Castilla-La Mancha, con 181,62.

Para el comparador financiero, la diferencia entre comunidades autónomas se debe, principalmente, a la "extensión de los programas de gratuidad y reutilización de los libros, la titularidad de los centros o el número de manuales y licencias exigidos durante el curso".

Si atendemos a los datos por tipo de enseñanza, la escuela privada ha crecido un 3,99% su coste y la concertada un 3,05%. Respecto a la secundaria, la privada registra un 1,95% más de gasto frente al de la pública, donde el precio de los libros de texto apenas sufre variaciones.

El experto de Banqmi Antonio Gallardo resalta que un estudiante de un colegio privado pagará de media por sus libros "un 46% más que uno escolarizado en la enseñanza pública".

Por etapas, la que ha presentado un mayor aumento de los costes es la enseñanza Infantil, cuyos materiales han subido un 2,75%, cifras muy alejadas del 0,59% de la Primaria y el 1,48% de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO).

En términos generales, a nivel nacional, el material más caro al que tienen que hacer frente las familias es el uniforme, con un coste medio de más de 234 euros, aunque dependerá de si se adquiere directamente al colegio o a una tienda externa.

Desde la entidad, en cualquier caso, invitan a las familias a empezar a preparar estos gastos casi al terminar el curso anterior, ya que "hacerlo con tres o seis meses de antelación puede reducir significativamente el impacto de septiembre".