La ULE aprueba un plan de sostenibilidad para garantizar su equilibrio económico y reclama una mayor financiación

Reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad de León, este martes Universidad de León

La Universidad de León ha aprobado el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional, una hoja de ruta que permitirá reforzar el equilibrio económico de la institución.

Ello mediante una gestión más eficiente de los recursos, el impulso de nuevas vías de ingresos y la reivindicación de una mayor financiación para afrontar con garantías los retos de los próximos años.

El documento, aprobado por mayoría por el Consejo de Gobierno, responde al compromiso del equipo rectoral de asegurar la sostenibilidad financiera de la Universidad sin afectar a la calidad de la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento ni al desarrollo de las infraestructuras estratégicas previstas.

La elaboración del plan parte del análisis de la evolución económica de la Universidad durante los últimos años.

La existencia de un elevado remanente de tesorería llevó en su momento tanto al Consejo de Cuentas de Castilla y León como a la Junta de Castilla y León a recomendar la corrección de esa situación de excesiva liquidez mediante una mayor ejecución de los recursos disponibles.

Como consecuencia de ese proceso, la Universidad incrementó progresivamente el gasto en ámbitos estratégicos como el personal, la actividad docente e investigadora o los programas de incentivación.

También en la vida universitaria y otras actuaciones complementarias, como actividades culturales, becas e impulso a programas de empleabilidad y emprendimiento.

Una vez agotado el remanente, la Universidad pasó a afrontar una situación económico-financiera "ajustada", lo que hizo necesario adoptar un conjunto de medidas orientadas a recuperar el equilibrio económico y garantizar la sostenibilidad de la institución a medio y largo plazo.

Con ese objetivo nace el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional, concebido como una herramienta de planificación para corregir ese desequilibrio de forma gradual y asegurar la viabilidad financiera de la Universidad a medio y largo plazo.

Un plan que establece como principio que ese objetivo debe alcanzarse sin comprometer las misiones de la Universidad.

Con ese objetivo nace el Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional, concebido como una herramienta de planificación para corregir ese desequilibrio de forma gradual y asegurar la viabilidad financiera de la Universidad.

El documento establece como principio que la recuperación del equilibrio económico debe abordarse desde la responsabilidad y el consenso, garantizando el cumplimiento de las misiones de la Universidad y el normal funcionamiento de la institución.

De ahí que aquellas actuaciones que puedan incidir en la organización de los recursos humanos se abordarán a través de los correspondientes procesos de negociación y diálogo con los órganos y colectivos implicados.

Medidas de ingreso y ahorro

Para ello, esta hoja de ruta de la ULE combina actuaciones orientadas tanto al incremento de los ingresos como a la mejora de la eficiencia en la gestión.

Entre las medidas destinadas a incrementar los ingresos figuran el impulso de nuevas titulaciones propias, el desarrollo de microcredenciales concebidas como itinerarios de acceso a los másteres oficiales de la ULE y el incremento, en un 50% durante los próximos tres años, del resto de formación no oficial.

Asimismo, el plan apuesta por reforzar la proyección internacional de la Universidad mediante nuevas iniciativas dirigidas a atraer estudiantado extranjero.

Entre ellas se encuentran el desarrollo de un programa curricular individualizado para estudiantes no hispanohablantes, el diseño de programas puente de incorporación al sistema universitario español y la implantación del programa International Gateway.

Este se encuentra diseñado como un itinerario formativo previo que facilite la adaptación académica y lingüística del alumnado internacional antes de su incorporación a las enseñanzas oficiales de la Universidad de León.

El documento contempla, además, la puesta en marcha de un programa de mecenazgo que permita fortalecer la colaboración con empresas e instituciones, así como la búsqueda de nuevas fuentes de financiación complementarias que contribuyan a reforzar la sostenibilidad económica de la Universidad, reforzando el papel de la Fundación General de la Universidad de León y de la Empresa (Fgulem).

En paralelo, el plan contempla medidas destinadas a optimizar el funcionamiento interno de la institución mediante la digitalización y automatización de procesos administrativos y la simplificación de procedimientos, actuaciones de ahorro energético.

También una revisión de los criterios de contratación pública, la racionalización de determinados servicios y otras iniciativas dirigidas a mejorar la eficiencia en la utilización de los recursos públicos.

Mayor financiación

Ese esfuerzo de responsabilidad y reorganización que asume la Universidad debe ir acompañado, según recuerda la rectora Nuria González, de un compromiso equivalente por parte de la Junta de Castilla y León, mediante una financiación acorde con las necesidades reales de la Universidad.

En este sentido, la rectora reitera la necesidad de avanzar hacia un modelo de financiación plurianual que proporcione estabilidad, permita planificar con garantías el desarrollo de la institución y dé respuesta no solo a los gastos de personal, sino también a la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento y el mantenimiento de las infraestructuras universitarias.

Con la aprobación de este Plan de Sostenibilidad y Desarrollo Institucional, la Universidad de León inicia una nueva etapa orientada a consolidar su estabilidad económica desde la responsabilidad, la planificación y la eficiencia.

Ello preservando el normal funcionamiento de la institución y manteniendo intacto su compromiso con la calidad de la docencia, la investigación, la transferencia de conocimiento y el servicio público que presta a la sociedad.

Por ello, el equipo rectoral hace un llamamiento a la comunidad universitaria para afrontar este proceso desde la corresponsabilidad y la colaboración.

Todo con el convencimiento de que garantizar la sostenibilidad económica de la institución es también asegurar su capacidad para seguir creciendo, innovando y respondiendo a las necesidades de la sociedad en los próximos años.