María Pardo ya tiene deberes como nueva consejera de Educación: "El profesorado de CyL no admite más dilaciones"

La nueva consejera de Educación en Castilla y León, María Pardo, durante su toma de posesión este lunes. Rubén Cacho Ical

María Pardo ya tiene deberes como nueva consejera de Educación apenas unas horas después de su toma de posesión. Y es que CC.OO. y UGT le han pedido que escenifique una "ruptura total" con la actitud de su predecesora, Rocío Lucas, demostrando así "desde el primer día su compromiso con el profesorado de Castilla y León".

"No admite más dilaciones", han incidido en un comunicado remitido a los medios de comunicación. Para los sindicatos se "abre una etapa decisiva para el futuro de la educación pública en la Comunidad" y han recordado a Pardo que asume una Consejería que "está incumpliendo el acuerdo firmado el 22 de septiembre de 2025".

Dicho documento incluía tres medidas de reconocimiento efectivo del trabajo docente y de la función tutorial, con la reducción de tres horas lectivas semanales para el ejercicio de sus funciones y una compensación económica equivalente a la de las jefaturas de departamento.

También han hecho referencia a la reducción de jornada para los mayores de 55 años de hasta un tercio sin retención de haberes y, en tercer lugar, a la dotación estructural de plantilla que "atienda las necesidades reales de los centros".

Unas medidas que deben estar implementadas para el próximo curso, que arrancará el 1 de septiembre, y que todavía "no han sido negociadas ni están en condiciones de aplicarse", con una comisión de seguimiento que "lleva meses sin convocarse".

Ambas organizaciones sindicales pretenden que el cambio de titular en la Consejería sea una "oportunidad" para acabar con la dinámica de "desconsideración hacia el profesorado que ha caracterizado a la Consejería durante el curso actual y para que la Junta demuestre que es capaz de cumplir los compromisos que suscribe".

Tanto CC.OO. como UGT consideran que es el momento de que haya un "reconocimiento institucional" hacia los docentes porque "los resultados educativos de los que presume la Consejería son fruto del esfuerzo, profesionalidad y compromiso diario de miles de profesores que sostienen el sistema educativo público".

Por todo ello, reclaman a María Pardo, en sus primeras horas como consejera, que convoque la comisión negociadora de forma "inmediata" para alcanzar acuerdos con la "urgencia que la situación exige, porque la planificación de un curso lectivo, con plantillas, horarios, cupos y dotaciones, no se improvisa en semanas".

Los responsables de enseñanza de ambos sindicatos, a su vez, inician esta nueva etapa "desde la responsabilidad y la voluntad de diálogo, siempre que la nueva consejera retome la negociación con seriedad y garantice la aplicación efectiva del acuerdo".

Eso sí, han advertido de que si "decide continuar con el bloqueo heredado, el profesorado de Castilla y León sabrá dar la respuesta que se merece porque no le pedimos un favor, le exigimos que cumpla una obligación".