Juan Carlos González (43), el mejor profesor de FP de España: “Éramos el patito feo y ahora un pilar clave para las empresas”

Juan Carlos González en su despacho recibe a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

Era el pasado 21 de mayo cuando Juan Carlos González, palentino, docente y director del Centro de Formación Profesional Río Duero, recibía el premio al mejor profesor de España en el ámbito de la FP.

Todo, en unos galardones nacionales de FP que están organizados por EL ESPAÑOL, Universae y la Fundación Ramón Areces. Buscan reforzar el prestigio social de la Formación Profesional y destacar su conexión con el tejido empresarial y su impacto en la empleabilidad.

Este periódico se cita con él a primera hora de la mañana. Él ya está en marcha. Los alumnos entran y salen del centro. Hay dinamismo, hay movimiento. Todo fluye. Son el futuro de las empresas.

El palentino, de 43 años, hace un repaso con EL ESPAÑOL de Castilla y León al estado de la FP y también de la Educación en general en nuestra Comunidad.

El premio

“La verdad es que estoy muy agradecido por la consecución del premio. A la vez, el galardón viene con mucha responsabilidad. Un premio de esta categoría siempre te hace tener que trabajar más. Seguir superándote”, afirma el docente a este periódico.

Juan Carlos es una persona cercana. De esas con las que gusta hablar y, además, de las que saben de lo que hablan. Experiencia en la materia no le falta, ni mucho menos. Es una voz autorizada para hablar de Educación.

“Cuando me dieron el premio sentí un gran nerviosismo por el calado y la repercusión que trae detrás. Estoy muy agradecido al jurado que ha decidido apostar por mí para concedérmelo”, nos cuenta.

Todo, en una final, en la que había “mucho nivel”. Sin embargo, Juan Carlos González consiguió llevarse el gato al agua como diría aquel.

Su vida

“Me defino como una persona trabajadora. Entregada a lo que hace y muy responsable. Cuando era pequeño, quería dedicarme al rendimiento deportivo. Eso fue lo que hice en los primeros años, tras la universidad. Recuerdo mi infancia de manera muy feliz, alegre y con muchas experiencias en un núcleo familiar muy unido”, destaca nuestro entrevistado.

Nuestro protagonista, palentino de 43 años, es licenciado en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte. También graduado en Magisterio de Educación Primaria y tiene un Máster Universitario del Profesorado.

Juan Carlos González atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Tras dedicarme al rendimiento deportivo, lo compaginé con las enseñanzas deportivas en diferentes escuelas de la Comunidad Autónoma. Fue entonces cuando surgió la posibilidad de impartir clases en la Formación Profesional”, nos explica.

Estudió en Valladolid. Con 20 años entrenaba a equipos de pequeños, lo que compaginó con el mundo del triatlón como juez oficial. A partir de ahí progresó y ganó experiencia. También lo compaginaba con la formación universitaria pasando también por el mundo del voleibol femenino.

“Cuando terminé los estudios universitarios me centré en la docencia. Hace ya 12 años. Comencé en la Escuela de San Gabriel de Aranda de Duero y haciendo sustituciones paulatinas en el Colegio de La Salle de Palencia. Hace nueve años me surgió la posibilidad de formar parte del equipo docente del Centro de Formación Profesional Río Duero y aquí seguimos”, explica.

En un principio compaginó el deporte con su actividad docente, pero ahora está inmerso solo en lo segundo y, además, suma dos años ya como director del centro.

Imagen de Juan Carlos González durante la entrevista.

Su actividad y la FP

En sus 12 años como docente, nueve de ellos en el centro actual, ha conseguido más premios y una experiencia que resulta clave para que los alumnos confíen en él. Imparte dos familias profesionales que pasan por ser la de Actividad Física y Deporte y la de Servicios Socioculturales y a la Comunidad, en concreto en el ciclo de Educación Infantil.

“Éramos el patito feo y ahora un pilar clave para las empresas del país”, asegura Juan Carlos González, hablando de la Formación Profesional y la importancia que está adquiriendo en nuestro país. Es futuro, pero ya es, también, presente.

“Hay grupos de estudiantes que apuestan por la FP como una salida al mundo profesional. Otros lo quieren compaginar o complementar junto con la formación universitaria”, nos explica el docente.

En el lugar cuentan con un total de 340 alumnos en un centro con gran potencial y que cuenta con un total de cinco familias profesionales.

“Las empresas están necesitando bastantes técnicos. Nuestros alumnos suelen encontrar trabajo, incluso, en su primer año de prácticas. Hay un gran éxito de la Formación Profesional, incluso estando en el primer curso”, explica el palentino.

Jóvenes de unos 18 o 19 años que encuentran una oportunidad laboral gracias a la FP.

Éxito y adaptarse a lo que viene

“Nuestro centro cuenta con tres cuartas partes del alumnado con opciones de trabajo. Hay éxito en lo que tiene que ver con las opciones de trabajo. La universidad, posiblemente, sigue siendo demasiado teórica. Hay que convertir el saber en saber hacer”, explica.

En lo que tiene que ver con la Educación en general en Castilla y León, nuestro protagonista señala que “necesita una adaptación” y “un cambio constante” debido a la “digitalización, la Inteligencia Artificial” y a los “constantes cambios de las empresas”.

“La formación debe trasladarse al mundo de la empresa. La Educación tiene que encaminarse a las salidas profesionales y al desarrollo personal. Tenemos que adaptarnos, de forma rápida, a los cambios sociales y económicos a los que nos enfrentamos”, finaliza.