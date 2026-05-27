Javier Márquez, decano de Comillas ICADE: "El campo necesita a los directivos tanto como a los ingenieros"

Javier Márquez Vigil, decano de Comillas ICADE, atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León para abordar la alianza con Comillas INEA

Este próximo curso, Comillas INEA inicia una nueva etapa formativa con la que pretenden dar respuesta a un sector agroalimentario en España que se ha visto inmerso en una transformación profunda, marcada por la búsqueda de profesionales capaces de integrar ingeniería, empresa y campo.

El centro dependiente de la Universidad Pontificia Comillas en Valladolid ha impulsado la creación de nuevas titulaciones, en alianza con Comillas ICADE y Comillas INEA, ofreciendo un ecosistema formativo integral que responde a una demanda cada vez más acuciante de la agroindustria.

Precisamente, el decano de Comillas ICADE, Javier Márquez Vigil, aborda con este periódico la alianza con Comillas INEA que ha dado como resultado una titulación pionera en España que combina ingeniería agroalimentaria, gestión empresarial, sostenibilidad e inteligencia artificial para formar a los líderes del sector del futuro.

Javier Márquez, decano de Comillas ICADE, durante una presentación para explicar la nueva propuesta formativa junto a Comillas INEA

El agricultor o el ganadero ya no solo tiene que entender de campo; también necesita conocer la empresa. ¿Cómo se ha adaptado Comillas ICADE a esta nueva realidad profesional? ¿Cómo valora la alianza con INEA?

El sector agroalimentario vive una transformación profunda. España es una potencia en este ámbito, pero el contexto ha cambiado radicalmente: digitalización, sostenibilidad, presión regulatoria, internacionalización… Hoy producir bien ya no es suficiente; también hay que saber gestionar, innovar y competir. El campo necesita a los directivos tanto como a los ingenieros.

En este nuevo escenario, se demandan perfiles capaces de combinar conocimiento técnico, visión empresarial y sensibilidad hacia los grandes retos globales, como la seguridad alimentaria o el cambio climático. Y ahí es donde esta alianza entre Comillas INEA y Comillas ICADE cobra todo el sentido.

Comillas INEA aporta una sólida tradición en el ámbito agroalimentario y la cercanía al sector, mientras que Comillas ICADE suma su excelencia en management, liderazgo e internacionalización. La combinación responde exactamente a lo que hoy necesita el mercado: profesionales híbridos, con visión global y capacidad de transformación.

Esta combinación responde exactamente a lo que hoy necesita el mercado: profesionales híbridos, con visión global y capacidad de transformación. Un ejemplo claro es el Doble Grado en Ingeniería Agrícola y Agroambiental y Administración y Dirección de Empresas, una titulación que prepara a los estudiantes para entender el sector desde la realidad del campo y, al mismo tiempo, liderar empresas y proyectos con visión estratégica, sostenible e innovadora.

¿Qué aporta Comillas ICADE a esta alianza?

Comillas ICADE aporta una formación empresarial de excelencia, con rigor académico y profundamente orientada a la práctica. Nuestro modelo combina investigación académica de primer nivel con el contacto directo con profesionales en activo y empresas, lo que permite al estudiante entender desde el inicio cómo se toman decisiones en el mundo real.

Los alumnos no solo estudiarán contabilidad, finanzas, marketing o estrategia. Aprenderán a aplicar ese conocimiento en contextos complejos, a trabajar en equipo, a liderar proyectos y a tomar decisiones en entornos de incertidumbre.

Imagen de un grupo de alumnos de Comillas INEA

Además, la internacionalización es un pilar clave. Contamos con una amplia red internacional con cerca de 150 universidades socias en todo el mundo, lo que permite a los estudiantes desarrollar una visión verdaderamente global.

Todo ello desde el humanismo de la tradición jesuita, que busca formar no solo buenos profesionales, sino también personas comprometidas con la sociedad y capaces de generar impacto positivo: los mejores hombres y mujeres con y para los demás.

¿Qué competencias empresariales adquirirá el futuro profesional agroalimentario en este nuevo grado?

El estudiante desarrollará una visión integral de la empresa y adquirirá competencias en todas las áreas clave de la gestión: finanzas, marketing, estrategia, operaciones o dirección de personas.

Pero, además, este programa incorpora de manera transversal elementos que hoy son imprescindibles en cualquier sector como Data analytics y toma de decisiones basada en datos; aplicación de inteligencia artificial en la gestión empresarial y agroalimentaria; digitalización de la cadena de valor, o innovación y sostenibilidad estratégica

De hecho, estas competencias están presentes en todas las asignaturas del programa, y se complementan con la posibilidad de obtener formación específica y microcredenciales vinculadas a inteligencia artificial y analítica de datos, lo que añade un valor diferencial muy relevante de cara al mercado laboral.

Vista área del centro de Comillas INEA en Valladolid.

Más allá de los conocimientos técnicos, los estudiantes desarrollarán habilidades como pensamiento crítico, comunicación, liderazgo o capacidad de adaptación.

El objetivo es claro: formar profesionales capaces de entender tanto la lógica tecnológica como la empresarial, y de tomar decisiones inteligentes en un entorno cada vez más complejo

Esta es una titulación única en España, que combina ingeniería agrícola, empresa y sostenibilidad. ¿Cómo se integran estas disciplinas?

El futuro del sector agroalimentario pasa por conectar conocimientos.

La tecnología, la sostenibilidad y la gestión empresarial ya no pueden entenderse por separado. Las organizaciones necesitan perfiles capaces de conectar estas dimensiones y tomar decisiones con una visión global. Este doble grado nace precisamente con esa vocación integradora. No forma especialistas aislados, sino profesionales capaces de conectar disciplinas, analizar problemas complejos y liderar soluciones. Y esa es su gran ventaja competitiva: este tipo de perfil sigue siendo escaso en el mercado, pero su demanda no deja de crecer. En cierto modo, estamos formando lo que será el nuevo estándar profesional del sector.

¿Qué tipo de estudiante busca este programa?

Buscamos alumnos con inquietud, curiosidad y ambición por generar impacto real.

Estudiantes interesados en la innovación, la sostenibilidad y la empresa, que quieran transformar cómo producimos, distribuimos y consumimos alimentos.

Imagen de una de las docentes de la Universidad Pontificia Comillas.

No importa si vienen de entornos urbanos o rurales. Lo importante es que tengan mentalidad abierta, vocación internacional y ganas de asumir retos complejos.

También valoramos especialmente la iniciativa, la capacidad de trabajo y el deseo de liderar proyectos con sentido.

¿Qué diferenciará a los egresados de este doble grado del resto de profesionales del sector?

Su formación integral y su capacidad de conexión entre mundos.

No serán solo ingenieros ni solo directivos: serán profesionales capaces de moverse con soltura entre ambos ámbitos.

Tendrán una base técnica sólida, conocimiento empresarial, habilidades directivas y una gran capacidad de adaptación. A esto se suma la experiencia práctica, el contacto constante con empresas y una clara orientación internacional.

Además, hay un elemento diferencial muy importante: su formación en valores.

Desde la tradición jesuita de Comillas, se pone un énfasis especial en el desarrollo humano y el compromiso social. Esto se concreta en iniciativas de aprendizaje y servicio, donde los estudiantes aplican sus conocimientos en proyectos con impacto real, así como en la posibilidad de participar en programas de voluntariado.

Porque entendemos que los líderes del futuro deben ser no solo competentes, sino también conscientes, críticos y compasivos con los más vulnerables.

¿Qué oportunidades profesionales tendrán los estudiantes al finalizar sus estudios?

Las salidas profesionales son amplias y con gran proyección.

Los graduados podrán desarrollarse en empresas agroalimentarias, consultoras, áreas de estrategia, operaciones o cadena de suministro, marketing o desarrollo de negocio.

Los alumnos de Comillas INEA podrán también estudiar Comillas ICADE en Valladolid.

También podrán trabajar en ámbitos como la sostenibilidad, la innovación o la transformación digital, en puestos como dirección de operaciones en empresas agroalimentarias; consultoría estratégica o de sostenibilidad; gestión de cadena de suministro o desarrollo de negocio o internacionalización. Además, estarán preparados para emprender sus propios proyectos o liderar procesos de transformación dentro de organizaciones.

Todo ello con una clara proyección internacional y respaldados por la red de contactos y la alta empleabilidad de Comillas ICADE.

¿Cómo se combina la formación teórica y práctica en la titulación?

En Comillas ICADE creemos que aprender es hacer.

Por eso, el modelo combina el rigor académico con metodologías activas como el aprendizaje basado en proyectos, el análisis de casos reales y el contacto continuo con empresas.

El estudiante no solo adquiere conocimientos: aprende a utilizarlos, a tomar decisiones, a trabajar en equipo y a enfrentarse a problemas reales.

Esta conexión directa con el entorno profesional es una de las claves del éxito del modelo educativo de Comillas y garantiza que el alumno esté preparado desde el primer día para aportar valor. Queremos que nuestros estudiantes no solo entiendan el mundo profesional, sino que estén preparados para transformarlo.