La educación infantil de 0 a 3 años explota en Valladolid: “Estamos hartos”

Imagen de la manifestación de los educadores de 0 a 3 años

Los docentes del primer ciclo de educación infantil, de 0 a 3 años, han convocado para este jueves, 7 de mayo, una jornada de huelga en Valladolid con el fin de “protestar” por sus condiciones laborales.

Una jornada que ha incluido un total de dos concentraciones, una que se ha celebrado a las 11 de la mañana frente a la Dirección Provincial de Educación y otra que se ha celebrado, desde las 18:00 horas, frente al Ayuntamiento de Valladolid.

Se han establecido unos servicios mínimos que han obligado a la presencia de un técnico superior por unidad, una medida que los sindicatos consideran abusiva.

“Estamos hartos”

“Estamos aquí en una concentración convocada por CCOO en la Plataforma 0 a 3 de Castilla y León para reivindicar unas condiciones dignas. Basta ya de que la Junta mantenga unas ratios de 2008”, ha asegurado Iván Pastrián, de la Federación de Enseñanza de CCOO.

Ha añadido que en la Comunidad “te puedes encontrar en un aula con ocho niños de 0 a 1 años y con cinco más de 13” lo que “genera una gran problemática”.

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“Hay desigualdades claras en las condiciones laborales de las trabajadoras”, ha afirmado el de CCOO que ha asegurado también que han sido “700 personas las que han secundado la huelga” con un seguimiento “del 60%”.

“Estamos hartos porque esto es una lucha constante”, ha finalizado el de CCOO.