Nuevas residencias, apuesta por la IA y más recursos económicos: tres candidatos y un rector para la UVa

La Universidad de Valladolid busca nuevo rector o rectora. La institución académica afronta un proceso electoral significativo ya que han entrado en vigor nuevos estatutos que establecen un mandato único de seis años.

Era el pasado viernes, 10 de abril, cuando se conocía que serían tres los candidatos a sustituir en el cargo a Antonio Largo, tras ocho años al frente de la UVa.

Por un lado, Carlos Alberola, por otro Carmen Camarero y, por último, Pilar Garcés, están visitando los cuatro campus de la universidad en una campaña electoral que comenzó el pasado 13 de abril y que finaliza este lunes, 27 del mismo mes.

Será este martes, 28 de abril, cuando se produzca la votación, en primera vuelta, desde las 10:00 y hasta las 19:00 horas. El miércoles, 29 de abril, podría haber nuevo rector o rectora en la Universidad de Valladolid.

EL ESPAÑOL de Castilla y León ha hablado con los tres. Carlos Alberola apuesta por la IA. Carmen Camarero mira a la vivienda y a las nuevas residencias universitarias y Pilar Garcés se centra en conseguir más recursos.

Hacemos un repaso a las propuestas de los tres candidatos a pocas horas de que tenga lugar la votación.

Carlos Alberola y su apuesta por la IA

Carlos Alberola es madrileño de nacimiento. Tiene 57 años y llegó con solo dos a la ciudad del Pisuerga. Es ingeniero en telecomunicación (1992). Doctor Ingeniero (1996) y profesor de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación desde hace 33 años. Además, cuenta con un título de Especialista Universitario en Planificación y Administración de Empresas.

El candidato a rector de la UVa apuesta por ampliar el uso de la Inteligencia Artificial “en todos los aspectos que constituyan tareas rutinarias” y en las que “automatizándolas” el personal “se pueda centrar en tareas de mayor valor”.

Carlos Alberola atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

“Ejemplos de ello son consultas rutinarias que puedan ser respondidas por una máquina. Como la creación automática de actas de órganos colegiados o el análisis de novedades de convocatorias. El estado de la tecnología es tal que personas sin grandes conocimientos pueden conseguir estas aplicaciones con un poco de soporte técnico y formación”, nos explicaba nuestro entrevistado.

Quiere impulsar el uso ético de la inteligencia artificial en la docencia “con formación”, tanto para el personal como para el estudiantado. Todo ello, “adaptando la normativa para que el profesorado sepa cómo manejarse ante una situación de posible fraude académico” y que los estudiantes “hagan un buen uso de la IA”.

Carlos Alberola tiene claro que la Universidad de Valladolid “tiene una oportunidad de pensar en grande” y busca que, al término del mandato si consigue el puesto de rector, se “haya mejorado el sentido de pertenencia a la UVa y que la comunidad universitaria se sienta orgullosa de la marca”.

“También queremos impulsar la divulgación del patrimonio y de la historia de la Universidad de Valladolid, además de su vida cultural y biblioteca histórica. Queremos crear un eje cultural entre el Edificio Histórico, Rector Tejerina y el Palacio de Santa Cruz, de primera magnitud”, señala.

Carmen Camarero y las nuevas residencias

Carmen Camarero es alicantina de nacimiento. Tiene 55 años y llegó a la ciudad del Pisuerga cuando solo tenía cinco. Es catedrática de Comercialización e Investigación de Mercados y recuerda su trayectoria como docente, investigadora y gestora, incluyendo su etapa como directora de la Escuela de Doctorado.

Carmen Camarero, candidata a rectora de la Universidad de Valladolid.

“Para mí, los estudiantes y los doctorandos son el corazón de la universidad. En el caso de los estudiantes, hay que tener claro que debemos darles todas las herramientas necesarias para su empleabilidad y garantizar, a los doctorandos y empleados doctorales su futuro laboral”, aseguraba Camarero en la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

La aspirante a rectora apostaba por “hacer más atractivos” los campus de la Universidad de Valladolid tanto en Segovia, como en Palencia como en Soria, asegurando que “hay una oferta diferencial” y apostando por “dar visibilidad a las infraestructuras con las que cuentan y crear las que se necesiten”.

“Los proyectos más importantes para estos tres campus son las residencias universitarias. Nuestros estudiantes necesitan vivienda. Se necesita crear una residencia universitaria en Segovia. Lo mismo pasa en Palencia, hay que valorarlo. En el caso de Soria también se necesita una residencia nueva allí”, explica la candidata.

Una apuesta por esa creación de residencias que aparece en el programa de Carmen Camarero, en su página 34, para “mejorar los servicios y las dotaciones de colegios mayores y de residencias universitarias y atender las necesidades detectadas de escasez de alojamientos en los campus”.

Camarero apuesta, además, por “construir una universidad que sea ágil y dinámica en la toma de decisiones” para que, cumpliendo con la Ley, estos procedimientos “sean rápidos y fáciles para el usuario” y que la burocracia “no ralentice los procesos”.

Pilar Garcés y los recursos económicos

Pilar Garcés es la tercera candidata a convertirse en rectora de la Universidad de Valladolid. Tiene 60 años, es de Valladolid y lleva en la docencia desde el año 1994. Es, desde el 2022, directora del Centro de Estudios de Asia, y vicedecana de Relaciones Internacionales en la Facultad de Comercio y Relaciones Laborales desde 2023.

Además, destaca que ocupó durante un total de siete años el cargo como directora general de Universidades e Investigación y fue viceconsejera en la Junta de Castilla y León. Experiencia le sobra.

Pilar Garcés, candidata a rectora de la Universidad de Valladolid.

“Con Antonio Largo hubo diálogo, pero ha ido disminuyendo poco a poco. La universidad se ha llenado de burocracia sin tiempo para el diálogo. Quiero que haya participación en un liderazgo compartido entre los estudiantes, personal técnico, de gestión y administración y servicios y personal docente investigador”, explica Garcés.

Además de aumentar ese diálogo y la participación de todos los colectivos que forman parte de la Universidad de Valladolid, la candidata quiere que “la Universidad de Valladolid no sea solo de Valladolid” apostando por dar mayor visibilidad a los campus de Palencia, Segovia y Soria para que la institución académica se transforme en “UVa Cuatro”.

“No vamos a hacer nada a coste cero. Necesitamos recursos económicos. Si gano, llamaremos a las administraciones necesarias para negociar”, nos explicaba Garcés, hablando de algo tan importante como la financiación de la institución.

Tiene claro que el cambio de los estatutos a un mandato de seis años sin reelección “es positivo” porque el que salga elegido “se centrará en mejorar la universidad y no en la reelección”.

Habrá que esperar para ver quién, de los tres, es el elegido.