Carlos Alberola, candidato a rector de la UVa y defensor de la IA: “Tenemos una oportunidad para pensar en grande”

“Al término del mandato, si lo alcanzo, quiero haber mejorado el sentido de pertenencia a la Universidad de Valladolid y que la comunidad universitaria se sienta orgullosa de la marca UVa”, asegura Carlos Alberola López a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

El madrileño de nacimiento, de 57 años, que llegó con solo dos a la ciudad del Pisuerga es uno de los tres candidatos, junto a Carmen Camarero y Pilar Garcés, a tomar el testigo de Antonio Largo el próximo 28 de abril y convertirse en rector de la Universidad de Valladolid.

Ingeniero de telecomunicación (1992). Doctor ingeniero (1996) es profesor de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación desde hace 33 años. Además, cuenta con un título de Especialista Universitario en Planificación y Administración de Empresas y es un gran aficionado al fútbol y la lectura.

Defensor de la Inteligencia Artificial, nuestro entrevistado nos cuenta las líneas de su programa y no duda en asegurar que “tenemos una oportunidad para pensar en grande”.

P.- ¿Quién es Carlos Alberola? ¿Cómo se define?

R.- Como un profesor de universidad.

P.- ¿Dónde ha trabajado a lo largo de su carrera profesional?

R.- Siempre he trabajado en la Universidad de Valladolid. Llevo 33 años siendo profesor de la Escuela de Ingenieros de Telecomunicación.

P.- Fue vicerrector de Organización Académica y Profesorado entre 2006 y 2010.

R.- Desde este cargo se lleva la ordenación académica y todos los asuntos del profesorado. En ese momento cambió la Ley Orgánica y tuvo sus complicaciones. Se firmó el primer convenio colectivo del profesorado laboral en las universidades de Castilla y León. Se puso en marcha el programa Docentia, el Sistema interno de garantía de calidad y se empezó a estabilizar a los investigadores del programa Ramón y Cajal.

P.- También director del departamento y director de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Telecomunicación, cargo para el que fue reelegido en 2025.

R.- Así es. La junta de la escuela me eligió con la totalidad de los votos emitidos.

P.- En su presentación dijo: “Estoy en situación de acreditar el doble de los méritos que se exigen para poder ocupar este cargo”.

P.- Así es. En el artículo 87.1 de los estatutos de la Universidad de Valladolid se pide un mínimo de tramos docentes, de tramos investigadores y de años de gestión en cargos unipersonales. En concreto, de los dos primeros se piden tres y tres, y tengo seis y seis. De años de gestión el mínimo es de 4 y tengo 17.

P.- Apuesta por un equipo con experiencia y representación de distintos campus. ¿Quién le van a acompañar?

R.- Mi equipo reúne experiencia. También un equilibrio entre veteranía y juventud.

P.- Quieren escenificar que son una universidad que se extiende al territorio.

R.- Tenemos campus en cuatro provincias. Quisimos escenificar esa realidad en la presentación de la candidatura con un representante de cada campus en la mesa de la sala de prensa.

Carlos Alberola atiende a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿Qué quiere decir el lema ‘Contigo somos +’?

R.- Queremos darle la importancia que tiene la labor conjunta en una universidad generalista. La posibilidad de conseguir sinergias entre diversos centros y campus con el fin de poder crear múltiples ecosistemas.

P.- ¿Hay algún campus más abandonado?

R.- Todos requieren atención y se les va a prestar.

P.- Quiere mejorar la comunicación interna y externa de la universidad. ¿Cómo lo piensa hacer?

R.- Pienso que es mejor verlo desde una perspectiva global. Tenemos unidades que llevan a cabo acciones de comunicación. Debemos darle una estructura a esas unidades para que su acción conjunta cree más valor.

P.- Apuesta por la Inteligencia Artificial. ¿En qué aspectos?

R.- En todos los aspectos que constituyan tareas rutinarias y en las que, automatizándolas, nuestro personal se pueda centrar en tareas de mayor valor. Ejemplos de ello son consultas rutinarias que puedan ser respondidas por una máquina, la creación automática de actas de órganos colegiados o el análisis de novedades de convocatorias. El estado de la tecnología es tal que personas sin grandes conocimientos pueden conseguir estas aplicaciones con un poco de soporte técnico y formación.

P.- Habla de impulsar el uso ético de la inteligencia artificial en la docencia. ¿Cómo?

R.- Con formación. Tanto al personal como al estudiantado. Todo para que tengan claro las limitaciones de estas herramientas y las ventajas. Se pretende impulsar su uso también como herramientas de apoyo a la docencia y adaptar nuestra normativa para que el profesorado sepa cómo manejarse ante una situación de posible fraude académico. Nuestros estudiantes son los primeros interesados en que no haya fraude.

P.- Siempre hay algún pillo…

R.- El estudiantado va a tener estas herramientas en su desempeño profesional. Deben aprender a manejarlas y saber en qué se puede confiar y en qué no.

P.- Quiere dar al profesorado y al alumnado nociones de IA. ¿Cómo?

R.- El centro VirtUVa ha empezado con esta labor y queremos extenderla a todo el profesorado y estudiantado. También queremos crear asignaturas optativas de formación en competencias transversales.

P.- ¿No piensa que la Inteligencia Artificial puede ser peligrosa en las aulas de la Universidad de Valladolid?

R.- Toda amenaza hay que convertirla en oportunidad. Se atribuye a Einstein la frase de “que en medio de toda dificultad reside la oportunidad”. Con las herramientas adecuadas, formación y normativa deberíamos de salir adelante.

P.- También apuesta por reforzar la investigación y el relevo generacional. ¿Cómo lo quiere hacer?

R.- Siempre, ante un cambio de mandato, hay que hacer una fotografía de la plantilla del personal técnico, de gestión, y administración y servicios y del personal docente e investigador. Debemos analizar las distribuciones de las edades de cada una de las unidades. Eso nos lleva a definir políticas que garanticen el relevo, en particular, a tomar decisiones en lo que tiene que ver con contratos predoctorales, postdoctorales, plazas de profesor ayudante doctor, etc.

P.- ¿Cree que es necesario crear nuevos grados? ¿Cuáles?

R.- No creo que sea una prioridad en este momento. Conviene estar atento a posibles necesidades y consolidar las titulaciones actuales de grado, máster y programas de doctorado.

Carlos Alberola en la entrevista con EL ESPAÑOL de Castilla y León.

P.- ¿El presupuesto que maneja la Universidad de Valladolid a cuánto asciende? ¿Se pueden hacer más cosas de las que se han hecho estos últimos años?

R.- Asciende a los 260 millones a fecha de 18 de diciembre de 2025. Nuestra misión, a partir de ahora, pasa por definir proyectos, darles forma y si se detecta que es necesaria una financiación adicional, la Ley prevé que se defina una financiación estructural por necesidades singulares y objetivos para diferentes acciones. Fomentaremos la financiación por mecenazgo y la colaboración público-privada.

P.- ¿Y cómo va a potenciar la internacionalización?

R.- Queremos desarrollar una política lingüística incentivando que nuestro personal se maneje en idiomas para ser una universidad más acogedora con visitantes extranjeros. También internacionalizar el currículo para facilitar la llegada de estudiantes extranjeros.

P.- ¿Cómo ha visto estos ocho años de rectorado de Antonio Largo?

Se han enfrentado a dificultades como la pandemia y el cambio de Ley. Eso ha condicionado el mandato.

P.- ¿Qué se ha hecho mal y bien? ¿Qué es lo primero que haría usted si consigue ser rector de la Universidad de Valladolid?

R.- Qué ha hecho mal y qué ha hecho bien corresponde que lo analicemos en régimen interno. Desde este análisis toca proponer medidas como hacemos en nuestro programa. Respecto de las primeras acciones, crearemos la unidad de comunicación de la universidad. También el Consejo de Estudiantes. Hablaremos con los jefes de servicio para impulsarlos y terminaremos de definir planes funcionales de los espacios que albergan nuevas titulaciones para planificar las inversiones necesarias.

P.- ¿Cómo ve el futuro de la Universidad de Valladolid?

R.- Tenemos una oportunidad para pensar en grande. Se han prometido una serie de acciones financieras por parte de la Comunidades Autónomas y vamos a tener nuevas titulaciones que pueden arrastrar al sector privado a que se involucre en la vida universitaria y en nuevos proyectos.

P.- Objetivo y deseo que se marca mirando a ese futuro.

R.- Al término del mandato, si lo alcanzo, quiero haber mejorado el sentido de pertenencia a la Universidad de Valladolid y que la comunidad universitaria se sienta orgullosa de la marca UVa. Queremos, también, haber impulsado la divulgación del patrimonio e historia de la Universidad de Valladolid y su vida cultural y la biblioteca histórica. Quiero crear un eje cultural entre el Edificio Histórico, Rector Tejerina y el Palacio de Santa Cruz, de primera magnitud.