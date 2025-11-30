La ULE refuerza la proyección del Instituto Confucio en el mayor foro mundial de enseñanza del chino

La Universidad de León ha reforzado su liderazgo internacional en el 'World Chinese Language Conference', una de las citas globales más relevantes en el ámbito de la enseñanza del chino, donde la labor desarrollada por el Instituto Confucio de la ULE fue reconocida como un modelo de colaboración académica y de transferencia cultural entre España y China.

Un encuentro que contó con la participación del vicerrector de Internacionalización y Compromiso Global, José Alberto Benítez-Andrades, que impartió la ponencia 'Localización y digitalización de la enseñanza del chino', en la que situó en primer plano el trabajo que la institución desarrolla en materia de innovación docente y producción de recursos localizados para el aprendizaje de lengua y cultura chinas.

Durante su intervención, Benítez-Andrades destacó que la localización y la digitalización no son elementos accesorios, sino "la vía para una enseñanza del chino más inclusiva, eficaz y evaluable fuera del contexto sinófono", una línea de trabajo que la ULE impulsa a través del Instituto Confucio de la mano de sus directores, Peng Fengchun y Óscar Fernández.

Asimismo, subrayó la proyección nacional alcanzada por iniciativas como la colección Camino al chino y la revista científica Sinología Hispánica, que han situado al Instituto Confucio de la ULE como referente en este ámbito y un agente cultural y académico de relevancia nacional.

Avances y líneas de colaboración

La presencia de la ULE en China se completó con una agenda institucional en la Universidad de Xiangtan, socio académico de referencia desde hace más de 15 años. Las reuniones celebradas con la Dirección y el Vicerrectorado de Internacionalización de la universidad asiática permitieron revisar los avances del Instituto Confucio y definir nuevas líneas de acción conjuntas en investigación, movilidad, docencia y producción editorial.

En este contexto, Sherman Farhad, directora del Área de Relaciones Internacionales y Compromiso Global, ofreció una sesión informativa dirigida a estudiantes y personal universitario con el objetivo de proyectar el trabajo del Instituto Confucio, difundir sus logros y promover nuevas vocaciones docentes vinculadas al centro.

La delegación mantuvo, además, un encuentro en Pekín con una corporación educativa de la capital para presentar la Universidad de León como destino académico para estudiantes chinos y explorar oportunidades de cooperación en programas de movilidad y atracción de talento.

15 aniversario del Confucio

El año 2026 marcará el 15º aniversario del Instituto Confucio de la Universidad de León, inaugurado en 2012 gracias a la colaboración con la Universidad de Xiangtan y el Center for Language Education and Cooperation (CLEC).

En este tiempo, el Instituto se ha consolidado como un espacio de encuentro cultural y académico, con una actividad que abarca desde la elaboración de materiales docentes y la edición científica hasta la organización de foros internacionales sobre estudios contemporáneos de China.

Entre sus iniciativas destacan la revista 'Sinología Hispánica. China Studies Review' y la colección académica 'Perspectives: Contemporary Studies on China', proyectos que combinan rigor académico, pertinencia local e internacionalización y que han recibido una valoración muy positiva por parte de estudiantes y profesorado y forman parte de una estrategia de I+D+i educativa que combina rigor académico, pertinencia local e internacionalización.

Un aniversario que, según destaca el vicerrector, es una oportunidad para agradecer a nuestros socios y a toda la comunidad educativa, y "para seguir fortaleciendo el puente cultural y académico entre China y España".