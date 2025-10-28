La Junta distingue 50 iniciativas de colegios de Castilla y León por su excelencia: estos son los galardonados

La Consejería de Educación que dirige Rocío Lucas, ha publicado este martes, 28 de octubre, a través del Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), el reconocimiento de un total de 50 experiencias de calidad en centros educativos en el curso 2024-2025.

Unas actuaciones cuidadosamente diseñadas por los centros docentes o servicios educativos de la Comunidad que contribuyen a la mejora continua de la educación y, además, fomentan la innovación y elevan la satisfacción de alumnado y familias reforzando la eficacia de la labor educativa.

En cada provincia de Castilla y León han participado centros de Infantil, Primaria, Secundaria y Educación Especial, así como centros de Enseñanzas de Régimen Especial, hasta presentar un total de 121 iniciativas de las que 82 han sido evaluadas positivamente.

Por último, la determinación del número de premios se ha realizado mediante la relación proporcional entre el número de experiencias candidatas por provincia y el número total de las evaluadas positivamente, danto un total de 50 iniciativas galardonadas.

Dentro de los distintos tipos de experiencias propuestas por los centros, sigue existiendo una clara preferencia por el desarrollo de la modalidad planes de mejora con el 92 %, a la que le siguen las otras modalidades.

La aplicación del modelo de autoevaluación para organizaciones educativas, establecido por la administración educativa autonómica, con el 6 %; la elaboración de cartas de servicios, con el 1 %, y la acreditación mediante el modelo EFQM, con el 1 %.

Los premiados: