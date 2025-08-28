Una vuelta al cole más cara en Castilla y León: 830 euros en los centros públicos y hasta 2.355 en los privados

La vuelta al cole se acerca. Son muchas las familias que viven con incertidumbre la llegada de un nuevo año escolar por los gastos que supone y las dificultades que ocasiona en muchos hogares.

Los precios cada vez son más elevados y son muchos los padres que tienen que hacer malabares para poder pagar los libros de texto, el material, uniformes y todo lo que el regreso a las aulas significa. En este sentido, la Unión de Consumidores de Castilla y León ha advertido del "elevado coste" que va a tener para las familias de Castilla y León.

Según sus cálculos, el gasto medio por alumno varía entre 830 euros en un centro público, 1.480 en uno concertado y hasta 2.355 en un colegio privado. Motivo por el cual desde la organización subrayaron que la previsión de gastos supone un "importante desembolso económico" que, en comparación con el año anterior, tiene un incremento medio cercano al 1,53%.

Por este motivo, la organización recordó la existencia del programa de gratuidad Releo Plus e insistió en que los padres se apoyen en los ayuntamientos para conocer si existen ayudas adicionales de las que puedan beneficiarse.

Asimismo, desde UCE CyL han pedido que se implante la gratuidad de los libros de texto en enseñanza obligatoria dado que, según expresan, "generan desigualdades entre comunidades autónomas y afectan especialmente a las familias con menos recursos".

Informan que debe complementarse con un modelo de reutilización, que "además de reducir el gasto fomente valores de responsabilidad y respeto por el material escolar del alumnado".

En cuanto al comedor escolar, que es otro de los gastos que afrontan muchas familias que no pueden conciliar, los precios también están al alza. En Castilla y León, se sitúan en una franja media respecto al resto de comunidades.

Del mismo modo, animaron a los padres a supervisar los menús de sus hijos y piden a las administraciones que "garanticen la seguridad, la higiene y la calidad nutritiva" de los mismos.

Por otra parte, han ofrecido recomendaciones para ahorrar. La primera de ellas es hacer una lista con lo necesario para evitar compras de materiales no imprescindibles. También sugiere reutilizar libros de conocidos o estar atentos a las convocatorias de becas.

Creen que lo más adecuado es no dejar las compras para última hora, comparar los precios y "no dejarse llevar por las marcas ni productos con personajes de animación o televisión". Según los cálculos que han realizado, las marcas blancas pueden abaratar hasta un 30% la factura final.

En cuanto a las actividades extraescolares, aconsejan escuchar a los niños para que no sea una "odiosa imposición", comparar precios y optar por un criterio "de moderación". Finalmente, recomiendan preparar los alimentos del recreo en casa, reducir el consumo de bollería industrial y bebidas azucaradas.