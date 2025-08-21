Estos son los nuevos títulos universitarios que podrán estudiarse en Castilla y León

El Consejo de Gobierno de la Junta ha autorizado la implantación de 27 títulos de enseñanzas universitarias oficiales en Castilla y León. Se reparten en ocho grados, 18 másteres universitarios y un doctorado.

La decisión responde a la solicitud de las universidades públicas y privadas de la Comunidad, avalada por sus Consejos de Gobierno, Consejos Sociales o Consejos Directivos.

La Universidad de Burgos ofrecerá el Grado en Matemática Aplicada y Computación y el Máster en Educación y Sociedad Inclusivas.

En León se implantará el Grado en Ingeniería en Geotecnologías y Topografía. Salamanca contará con los grados en Ingeniería Mecatrónica y Robótica y en Traducción e Interpretación; tres másteres en Cibercriminalidad, Ciberseguridad e Ingeniería Mecatrónica; y el Doctorado en Inteligencia Artificial Aplicada.

La Universidad de Valladolid sumará el Grado en Biotecnología y dos másteres: Nutrición de Precisión y Traslacional, y Subespecialidades Oftalmológicas.

En el ámbito privado, la Universidad Católica de Ávila implantará el Grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. IE Universidad incorporará el Grado en Ciencias Políticas, además de tres másteres en Computación y Tecnología Empresarial, Derecho Internacional y Gestión.

La Universidad Europea Miguel de Cervantes ofertará el Máster en Organización y Comunicación de Eventos.

La Universidad Internacional Isabel I añadirá el Grado en Administración y Dirección de Empresas y ocho másteres: Ciberdelincuencia, Derecho Digital, Dirección y Gestión de Centros Educativos, Dirección y Gestión Deportiva, Inteligencia para la Seguridad y la Defensa, Nutrición y Salud, Psicopedagogía y Transformación Digital de la Empresa.

Estas enseñanzas cuentan con la verificación del Consejo de Universidades estatal, el informe favorable del Consejo de Universidades de Castilla y León y de la Agencia para la Calidad del Sistema Universitario de Castilla y León (Acsucyl).

Una vez autorizadas por la Junta, el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades elevará al Consejo de Ministros la propuesta para inscribir los títulos en el Registro de Universidades, Centros y Títulos. La aprobación final se publicará en el Boletín Oficial del Estado.

El Consejo de Gobierno también ha autorizado la supresión de 14 títulos de grado, máster y doctorado en las Universidades de León, Salamanca y Valladolid.

La medida se adopta a petición de los propios centros, principalmente para sustituir enseñanzas por otras nuevas que actualizan los planes de estudios.

En otros casos, la supresión se debe a la baja demanda de matrícula. Tanto el Consejo de Universidades de Castilla y León como la Acsucyl han informado favorablemente estas operaciones.