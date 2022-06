Castilla y León no acudirá al Supremo como Ayuso, pero “vigilará” los contenidos de los libros de texto

La Junta de Castilla y León no tomará la misma medida que la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, de recurrir ante el Tribunal Supremo el currículo académico de Bachillerato, por "la falta de contenidos" y su "elevada carga ideológica". La consejera de Educación, Rocío Lucas, no irá de la mano a los tribunales, como tampoco lo harán otras comunidades gobernadas por el Partido Popular, pese a que no son partidarios de la reforma educativa de la LomLOE que ha planteado el Gobierno central.

“Siempre hemos dicho desde la Junta que no nos gusta el currículum del Bachillerato Generalista que ha llegado del Ministerio de Educación, pero que desde que mientras esté vigente la ley orgánica de Educación la cumpliremos”, ha asegurado como razón. Aunque ha aclarado que le falta “calidad” y “criterio crítico”, de la nueva ley, además de pecar de ausencia de contenido.

Lo que sí ha dejado claro es que estará “vigilante” en cuanto los criterios que establezca el Gobierno para que en los libros se plasme ese 40% al que por ley tiene derecho Castilla y León de implantar contenidos. Por eso aboga porque la Consejería cuenta con las competencias en el desarrollo curricular, que se han ejercido con la publicación de los borradores para que las editoriales comiencen a trabajar en la elaboración de los libros de texto. “Tenemos competencia para supervisar ese material cuando estén en disposición de los centros”, añadió. De esta manera ha asegurado que los libros de texto plasmarán el curso próximo el temario de Castilla y León.

Por último, Lucas ha criticado que currículo de la LomLOE contempla que la asignatura de Historia en el Bachillerato solo se estudiaba desde 1812 aunque la Consejería apuesta por un conocimiento cronológico.

