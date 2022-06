Educación confirma que la profesora investigada por supuestos malos tratos a un niño con Asperger ha sido apartada

La consejera de Educación de Castilla y León, Rocío Lucas, ha confirmado que se está investigando un posible caso de acoso de una profesora a un alumno con síndrome de Asperger en el instituto Eras de Renueva de León. “Se está haciendo una investigación”, ha anunciado la consejera hoy en Valladolid durante la presentación de las obras de mejora, reforma y sustitución (RMS) que se llevarán a cabo este verano en los centros docentes de Castilla y León.

Lucas ha adelantado que la profesora “ya no está en contacto con los alumnos” del instituto, aunque no ha especificado porque causa simplemente ha apuntado que se “encuentra fuera de servicio”. Para posteriormente dejar todo en manos de la investigación que está realizando la Dirección Provincial: “Cuando se aborde se podrán ofrecer más datos, pero ahora mismo se trata de una investigación interna y no se puede ofrecer más información”, ha apuntado.

Además, la familia también ha presentado una denuncia ante la Policía Nacional, después de que su hijo se negara a acudir al colegio por las acusaciones y los insultos que supuestamente esta profesora realizaba contra él.

