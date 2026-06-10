Un laboratorio sobre ruedas: Castilla y León estrena tecnología de vanguardia para analizar los bienes culturales

El Centro de Conservación y Restauración de Bienes Culturales de Castilla y León, que recientemente ha estrenado la ampliación y reforma de sus instalaciones, cuenta ya con un nuevo sistema de vanguardia.

La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte ha adquirido y equipado un vehículo que funcionará como laboratorio móvil de diagnóstico y análisis del patrimonio, un servicio que ya se encuentra plenamente operativo.

Esta actuación se ha llevado a cabo en el marco del proyecto KHN RETECH, una iniciativa tecnológica liderada por la Junta de Castilla y León en estrecha colaboración con el Gobierno de Aragón y la Xunta de Galicia.

El proyecto parte de la premisa de que las herramientas digitales son elementos clave para garantizar la eficiencia y la sostenibilidad a largo plazo en la gestión del patrimonio cultural de todo el territorio.

Gemelos digitales y datos abiertos

La principal ventaja de este laboratorio móvil es su capacidad para obtener datos de alta precisión directamente en el lugar donde se ubican los bienes.

Esta información se empleará de forma complementaria para dos grandes objetivos: el desarrollo de 'gemelos digitales' y la realización de ensayos experimentales con nuevas técnicas de conservación.

Además, la Junta de Castilla y León adoptará un enfoque de datos abiertos para esta iniciativa.

El objetivo es transferir este conocimiento al ecosistema cultural y empresarial de la comunidad autónoma, favoreciendo su aprovechamiento y el desarrollo de actividades económicas complementarias.

De este modo, se apuesta por una toma masiva de datos analíticos y levantamientos digitales que se aplicarán tanto a bienes muebles como inmuebles declarados Bien de Interés Cultural (BIC).

Tecnología de última generación

El vehículo está dotado con instrumentación científica especializada en metodologías de ensayos no destructivos, lo que permite estudiar los bienes sin alterar su integridad ni realizar toma de muestras.

Entre las funciones que puede desarrollar este laboratorio sobre ruedas destacan el análisis de las condiciones climáticas del entorno de las obras y la caracterización y estudio del estado de conservación de soportes pétreos, cerámicos, metálicos, vítreos, capas pictóricas o nuevos materiales.

Asimismo, el equipo está capacitado para analizar las propiedades mecánicas de los elementos estructurales.

Para el estudio de grandes superficies, pinturas murales y alteraciones en edificios, el laboratorio cuenta con drones específicamente equipados para la detección de humedades.

Por su parte, mediante el uso de georradar, se podrán realizar levantamientos en 3D, evaluaciones del subsuelo y de paramentos verticales, así como el estudio de huecos, irregularidades y grietas para la valoración estructural.

Por último, el equipamiento permite efectuar análisis químicos y caracterizaciones a nivel molecular con la máxima precisión directamente en el campo de trabajo.