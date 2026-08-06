El aviso de los expertos ante el eclipse total de sol: calor, cielos despejados y máximo riesgo de incendios en Castilla y León

A menos de una semana para que se produzca el primer eclipse total de sol visible desde la península ibérica en más de un siglo, las predicciones meteorológicas apuntan a un escenario idóneo para la observación astronómica en la mayor parte de Castilla y León.

Sin embargo, las altas temperaturas y la extrema sequedad del terreno han encendido las alarmas por el elevado peligro de incendios forestales en toda la Comunidad.

El histórico fenómeno astronómico tendrá lugar durante el atardecer del próximo miércoles 12 de agosto, en torno a las 20:30 horas, con el sol posicionado muy cerca del horizonte hacia el oeste-noroeste.

Castilla y León se encuentra situada en pleno corazón de la franja de totalidad que cruzará el norte y centro peninsular, lo que permitirá presenciar el oscurecimiento pleno del disco solar.

Este evento dará comienzo a la denominada tríada de eclipses ibéricos y coincidirá, además, con la fase de Luna Nueva y el pico de máxima actividad de las Perseidas.

En el apartado meteorológico, Meteored prevé una jornada marcada por la estabilidad atmosférica y la presencia de una masa de aire muy cálida asociada a un domo de calor sobre la península.

Aunque se registrarán temperaturas máximas diurnas que podrán rozar o superar los 35 a 40 grados en diversos puntos del interior, los valores térmicos comenzarán a suavizarse según se acerque la hora del eclipse.

Salvo sorpresas de última hora, la probabilidad de contar con cielos despejados es muy alta en casi todo el territorio castellano y leonés.

Con la única excepción de posibles nubes de evolución o tormentas puntuales por la tarde en áreas del norte montañoso y del Sistema Ibérico, cuyas masas nubosas podrían extenderse hacia comarcas colindantes.

La principal preocupación de las administraciones se centra en el estado del suelo.

El mapa de la Agencia Estatal de Meteorología sitúa a la mayor parte de Castilla y León en nivel de riesgo extremo por incendios forestales.

La coincidencia del intenso calor con la sequedad de la vegetación y la llegada masiva de visitantes a zonas rurales crea un escenario de alta vulnerabilidad.

Ante esta situación, la vicepresidenta tercera y ministra para la Transición Ecológica, Sara Aagesen, ha pedido extremar la precaución, subrayando que una simple chispa o un descuido puede desencadenar un incendio de consecuencias devastadoras.

Las autoridades han recordado la prohibición de encender fuego, la obligación de no estacionar vehículos sobre vegetación seca o en arcenes que obstaculicen las vías de evacuación, y la importancia de recoger todos los residuos.

Para disfrutar del evento de forma segura, se aconseja buscar lugares elevados sin obstáculos hacia el oeste y utilizar en todo momento gafas de observación solar homologadas.