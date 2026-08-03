El plan de desregulación de Vox llega a Castilla y León: prioridad nacional, ventanilla única y fin a la cita previa

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán Rubén Cacho / ICAL

La dirección nacional de VOX y los vicepresidentes de Castilla y León, Andalucía, Aragón y Extremadura han acordado establecer una hoja de ruta común para aplicar el programa nacional de desregulación del partido.

La estrategia, articulada tras una reunión de trabajo en la sede nacional del partido en Madrid, busca unificar criterios para reducir la burocracia, agilizar los trámites públicos y aplicar el principio de prioridad nacional en el acceso a las ayudas públicas.

En el encuentro han participado los vicepresidentes autonómicos Carlos Pollán (Castilla y León), Manuel Gavira (Andalucía), Alejandro Nolasco (Aragón), y Óscar Fernández (Extremadura), junto al diputado nacional José María Figaredo y la secretaria general adjunta de la formación, Montse Lluís.

Tras la reunión, los dirigentes fijaron el compromiso de mantener una interlocución permanente con la cúpula nacional "para garantizar que la desregulación avance en la misma dirección en toda España", según han señalado desde el partido.

Entre los acuerdos alcanzados destaca la supresión obligatoria de la cita previa en todas las administraciones dependientes de sus áreas de gobierno, con el objetivo de restaurar la atención presencial directa al ciudadano.

Asimismo, el plan articula una "vía rápida administrativa" que se fundamentará en tres ejes principales.

El establecimiento de la ventanilla única, la aplicación generalizada del silencio administrativo positivo para evitar la paralización de expedientes y la implantación del dato único, de modo que el usuario no deba aportar documentación que ya obre en poder de las instituciones, según explican.

De forma complementaria, las autonomías implicadas habilitarán un denominado Buzón de Desregulación.

Este canal abierto estará dirigido a particulares, autónomos y empresas para que trasladen directamente a la Administración las trabas, cargas o duplicidades operativas que detecten en su actividad diaria.

Prioridad nacional y evaluación de resultados

La estrategia fijada por VOX establece también la aplicación efectiva de la prioridad nacional en las políticas públicas regionales, priorizando el acceso a los recursos y subvenciones públicas a los ciudadanos residentes que cotizan y trabajan en el país.

Desde la formación han señalado que la implantación de este programa autonómico estará sujeta a indicadores concretos para medir el grado de cumplimiento de las reformas en cada región, con el fin de verificar la efectividad de la reducción del gasto y la simplificación de los procedimientos administrativos.

"Son los españoles de a pie quienes mejor conocen el infierno burocrático al que los ha venido sometiendo la Administración y VOX se compromete a escucharles activamente", indican en un comunicado.