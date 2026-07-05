Cuatro fallecidos de la misma familia, entre ellos un menor, y una niña herida grave en un accidente en Prádanos de Ojeda

Cuatro miembros de la misma familia, entre ellos un menor nacido en 2011, han fallecido y una niña de 9 años se encuentra herida grave tras un accidente de coche a la altura del municipio palentino de Prádanos de Ojeda.

Según ha informado la Subdelegación del Gobierno en Palencia, los afectados son naturales de Valladolid y la principal hipótesis sobre la causa del siniestro, según las primeras manifestaciones de testigos, es una posible somnolencia del conductor. No hay otros vehículos implicados.

El Centro de Emergencias Castilla y León 112 ha recibido llamadas desde el kilómetro 83 de la A-67, en sentido Palencia, en el término municipal de Prádanos de Ojeda (Palencia).

Explicaban los alertantes que un turismo había sufrido una salida de vía, había dado vueltas de campana y había al menos cuatro personas, una de ellas menor, heridas aparentemente de gravedad, y atrapadas en el vehículo.

La Sala de Operaciones del 1-1-2 ha dado aviso del incidente Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos de la Diputación de Palencia, de la diputación de Valladolid, y a Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado recursos al lugar.

La Guardia Civil ha confirmado que había cuatro personas fallecidas y una herida de gravedad.