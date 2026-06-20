CSIF denuncia las altas temperaturas en las oposiciones de Secundaria: "Los centros educativos no están preparados"

Un total de 14.318 aspirantes han iniciado este sábado en Castilla y León los exámenes para optar a una de las 1.006 plazas convocadas por la Consejería de Educación.

En concreto, el proceso selectivo cuenta con 13.873 opositores para 970 plazas de Secundaria (repartidas en 31 especialidades), 260 candidatos para 25 plazas de inglés en Escuelas Oficiales de Idiomas (EOI) y 184 inscritos para 11 plazas de piano en conservatorios.

La organización del examen ha obligado a movilizar a 910 docentes, quienes integran los 182 tribunales repartidos por las nueve provincias de la Comunidad.

La jornada inaugural ha estado marcada por la denuncia de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), que ha criticado con dureza las "altas temperaturas" sufridas tanto por los tribunales como por los opositores en los centros educativos elegidos para los exámenes.

El sindicato lamenta que las infraestructuras escolares "no estén preparadas" para el calor estival y exige el cumplimiento estricto del Real Decreto 486/1997 sobre lugares de trabajo, el cual fija que las aulas, como espacios de trabajo sedentario, deben mantener una temperatura de entre 17°C y 27°C, tal y como ha recordado CSIF.

Más allá de las condiciones climáticas, CSIF ha reiterado que el volumen de plazas ofertadas es "claramente insuficiente" para reducir la tasa de interinidad en el Cuerpo de Secundaria, la cual se sitúa actualmente por encima del 30% en la región, muy lejos del objetivo del 8% que exige la normativa europea.

Indican que las pruebas selectivas se prolongarán durante un mes, desde finales de junio hasta mediados de julio, y obligarán a los aprobados de la fase escrita a realizar una posterior defensa oral de su aptitud pedagógica ante los cinco miembros del tribunal, antes de pasar a la fase definitiva de concurso de méritos.

Así, el sindicato ha instado tanto al Ministerio de Educación como a la Consejería autonómica a garantizar un proceso transparente y eficaz.

En este sentido, critican la "mala planificación" del sistema, tildando de "inaceptable" que aspirantes que no superan el concurso-oposición acaben trabajando de inmediato como interinos para cubrir las necesidades estructurales de los centros.

Por ello, urgen a reformar el Real Decreto de acceso a la función docente, vigente desde 2007, para articular un modelo más "atractivo, estable y riguroso, capaz de atraer talento hacia una profesión que debe estar mejor remunerada, reconocida y valorada socialmente".

Dietas congeladas desde 1993

CSIF también ha puesto el foco en la situación de los 910 docentes obligados a formar parte de las comisiones de evaluación.

La organización sindical denuncia que la Administración somete a los tribunales a "jornadas maratonianas" bajo una responsabilidad que apenas se ve recompensada, señalan, alertando incluso de que en convocatorias previas los pagos de estas labores tardaron meses en abonarse.

La central ha exigido ante la Consejería de la Presidencia la actualización inmediata de las compensaciones económicas, censurando que las dietas que perciben los miembros de los tribunales se mantienen congeladas desde hace 33 años, reguladas todavía por un Decreto autonómico del 21 de octubre de 1993.

Para el sindicato, estas cuantías no se corresponden "ni de lejos" con la responsabilidad de seleccionar al futuro profesorado de Castilla y León.