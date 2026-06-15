LASAMOA Pool Festival: un evento único con decenas de actividades para disfrutar y vivir el río en Valladolid

Imagen de la presentación de LASAMOA Pool Festival y el río Pisuerga en Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por el Ayuntamiento de Valladolid.

El festival se celebra el próximo 20 de junio en Las Moreras y forma parte del proyecto estratégico ‘Viviendo el Río’ que busca reforzar la conexión de la ciudad con el Pisuerga.

El próximo 20 de junio Valladolid va a acoger un evento especial. Un nuevo festival urbano, sostenible y que transformará la playa de Las Moreras y el Paseo del Catarro en un gran espacio de encuentro ciudadano junto al río Pisuerga. Su nombre LASAMOA Pool Festival Viviendo el Río.

Se trata de una iniciativa que está impulsada por el Ayuntamiento de Valladolid, a través de su Agencia de Innovación y Desarrollo Económico, IdeVa, y que forma parte del programa Viviendo el Río dentro de la Misión Valladolid, ciudad cero emisiones en 2030.

Es, por tanto, un proyecto estratégico para vivir e integrar el río a la vida de la ciudad y ponerlo en valor.

Un aspecto importante también, y a tener muy en cuenta, es que la iniciativa cuenta con el apoyo de varias áreas del Consistorio. Desde Medio Ambiente, Movilidad, Turismo, Deporte, Aquavall y empresas patrocinadoras como Renacer Carbono y Tools.

Sin olvidarnos de un equipo de colaboradores locales que han aportado su experiencia para dar vida al río.

Acceso libre y gratuito a todas las actividades

La programación arrancará a las 10:00 y finalizará a las 00:00 horas. El acceso es libre y gratuito a todas las actividades.

LASAMOA nace con el objetivo de potenciar el vínculo de la ciudad con el río con propuestas de ocio familiares, deportivas y medioambientales. Todo ello en uno de los espacios verdes más emblemáticos de Valladolid.

El evento propone una nueva manera de vivir la ciudad desde el entorno natural del Pisuerga integrando sostenibilidad, ocio de calidad y participación ciudadana.

Habrá música en directo, DJs, exhibiciones deportivas y diferentes actividades para respetar y conocer mejor el entorno natural. Un encuentro fotográfico, fomento de la movilidad sostenible, actividades infantiles, circo y propuestas artísticas muy atractivas que van a convivir en un recorrido abierto y muy activo.

Será un punto de encuentro para vivir la ciudad desde la naturaleza, de la mano del Pisuerga, que vibre para el público y con el público como protagonista.

“Mucho más que un cauce fluvial”

“El Pisuerga es mucho más que un cauce fluvial que recorre la ciudad de Valladolid. Es un corredor biológico, rico en biodiversidad con su microclima, humedad, suelo fértil, riqueza vegetal y animal. Un eje natural lleno de vida que fluye cada día y que nos ofrece la oportunidad de replantearnos cómo habitamos nuestro entorno”, señala el concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Valladolid, Alejandro García Pellitero.

En este sentido, LASAMOA transforma el río en escenario vital y en símbolo: un lugar donde empezar a hacer las cosas de otra forma. Por eso forma parte de la Misión Valladolid y, por ello, el festival se abre al río como corazón imprescindible de la ciudad.

Además, Fernando Rubio, el gerente de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, IdeVa, subraya que “se trata de un proyecto estratégico de ciudad para reconectar con el río y con las personas y que se integre en la vida urbana”.

Es por esto que este Festival Misión se celebra en el río. Con el fin de que la ciudadanía participe y forme parte de un cambio cercano y real.

“El festival toma su nombre de un lugar que muchos aún recuerdan y otros, quizá, están a punto de descubrir. La antigua piscina ‘La Samoa’, abierta entre 1935 y 1998 junto al Pisuerga”, añade Fernando Rubio.

El gerente de la Agencia de Innovación y Desarrollo Económico de Valladolid, IdeVa, ha apuntado que fue “durante décadas uno de los espacios de convivencia más vivos de la ciudad con música y encuentros para varias generaciones de vallisoletanos”.

“El festival recupera ese espíritu desde una mirada contemporánea, conectando memoria, ciudad y sostenibilidad. No es nostalgia, sino una forma de recuperar la relación emocional con el río y volver a situarlo en el centro de la vida urbana”, añade.

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Dar vida al río

El festival va a fluir por distintas zonas, en un recorrido abierto para parar, moverse, descubrir y disfrutar de este espacio verde y urbano, no solo como un paisaje, sino como un lugar en el que pasan cosas y está lleno de vida.

En la Zona de Playa habrá actividades de vóley, calistenia, salvamento, teatro y otras junto al agua. En la Zona Music se van a desarrollar conciertos y sesiones DJ durante toda la jornada.

También se habilitará una Zona Pista Viva con circo, actuaciones y dinamización itinerante y una Zona Kids con talleres, actividades infantiles vinculadas al medio natural y una Plaza Misión con encuentros y propuestas participativas.

Por último, también ese sábado, 20 de junio, habrá una Zona Food & Barras con gastronomía y espacios de descanso.

Destacan los conciertos de Desmedida (antes Salto Base) y Toompak, con un espectáculo Reciclart 2.0 o la ruta teatralizada que lleva el nombre de ‘Historias que cuenta el río’, además de una variada propuesta de talleres infantiles y familiares.

Un espacio muy especial dentro del festival será la Plaza Misión, que busca transmitir distintas acciones municipales del programa Viviendo el Río a través de Misión Valladolid como lugar referente dentro del parque de las Moreras que refleje la ambición de una ciudad que aspira a lograr las cero emisiones en 2030.

Imagen del río Pisuerga en Valladolid. Fotografía cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León por el Ayuntamiento de Valladolid.

El programa al completo

El programa está dirigido a un público de distintas generaciones con un perfil claro: que busque experiencias con sentido, que tenga interés por la naturaleza y la sostenibilidad y que sea urbano y activo. En realidad, todo el mundo tiene cabida en un evento con una programación muy completa:

Sábado 20 por la mañana

10:00 horas

Apertura del Festival.

Zona Music: Yoga. Casa de la India.

Zona Playa: Apertura Biki.

10:30 horas

Zona Kids: Primer taller mural río Pisuerga. A.M.A. El Pisuerga.

11:00 horas Exhibición de Voleibol. Club Deportivo Valladolid Club Voleibol.

Calistenia, exhibición-resistencia y free style. Son Of Bars.

Padel Surf. Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León.

Taller RCP. Federación de Salvamento y Socorrismo Castilla y León.

Inicio de las actividades deportivas. Conexión Deporte.

Zona Music; DJ Rubén Akita.

Zona Food: Apertura barras.

Imagen de una actuación durante la presentación de LASAMOA Pool Festival. Fotografía del Ayuntamiento de Valladolid cedida a EL ESPAÑOL de Castilla y León.

12:00 horas

Zona Pista Viva: Primer Pase Circo. Nuevo Fielato.

12:15 horas

Zona Misión: Inicio Pasacalles Toompak.

12:30 horas

Zona Kids: Taller de cajas nido. A.M.A. El Pisuerga.

Zona Misión: Inauguración oficial autoridades. Acompañamiento Toompak y paseo de autoridades por el festival.

13:00 horas

Zona Playa: Llegada de las Vallkirias del Pisuerga. Regata K4 del Club Racing. Acompañados del Barco La Leyenda del Pisuerga y Barcas de A.M.A. y Amigos del Pisuerga.

13:30 horas

Zona Pista Viva: Segundo Pase Circo. Nuevo Fielato.

14:00 horas

Zona Kids: Taller del Agua y taller efecto invernadero. Ciencia Divertida.

14:30 horas

Zona Music: DJ Rubio.

Sábado 20 por la tarde

16:30 horas

Zona Music: Concierto de Carmen Sanxez.

Zona Kids: Taller ‘Cuidar la tierra y la ecología’. Ciencia Divertida.

Zona Playa: Padel Surf. Federación de Salvamento y Socorrismo Castilla y León.

17:30 horas

Zona Misión: Taller Familiar Toompak.

Zona Pista Viva: Tercer pase circo. Nuevo Fielato.

18:30 horas

Zona Music: Concierto Desmedida.

19:30 horas

Zona Pista Viva: Cuarto pase circo.

20:15 horas

Zona Pista Viva: Teatralización. ACH Torre del Homenaje Leyendas.

21:00 horas

Zona Music: DJ Rubio.

21:15 horas

Zona Playa: La playa es color. Levanta tu toalla. Foto aérea Ira Estudios.

22:00 horas

Zona Music. Show Reciclart 2.0. Toompak.

00:00 horas

Clausura del Festival.

A lo largo de todo el día se van a desarrollar actividades paralelas en el entorno del río, encuentros fotográficos y habrá un punto informativo ambiental.

LASAMOA como altavoz de la Misión Valladolid

Un gran festival, con multitud de acciones que busca difundir la Misión Valladolid, la estrategia municipal que impulsa la transición hacia una ciudad climáticamente neutra en 2030.

La Misión Ciudades es uno de los programas más ambiciosos de la Comisión Europea, a través de Horizonte Europa, que comparten 100 ciudades de vanguardia.

Liderada por el Ayuntamiento de Valladolid a través de IdeVa, trabaja en ámbitos como la movilidad sostenible, la economía circular, la mejora de los espacios urbanos y la eficiencia energética, para construir una ciudad más saludable, innovadora y conectada con su entorno.

El festival cuenta con el apoyo de diferentes entidades y empresas locales como la Asociación Torre del Homenaje, A.M.A. El Pisuerga, Amigos del Pisuerga, Vallkirias o la Federación de Salvamento y Socorrismo de Castilla y León.

También con Sons Of Bars, el Club Deportivo Valladolid Club Voleibol, La Leyenda del Pisuerga, la Casa de la India y la Asociación Fotográfica Vallisoletana, BIKI, Ekiwi, ESI y la Coordinadora de fiestas, festejos y peñas de Valladolid.

Con este Festival Misión Viviendo el Río, Valladolid acerca estos retos climáticos a la ciudadanía para que se implique y sume sus pasos a un modelo de ciudad más sostenible y habitable.