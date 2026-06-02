Castilla y León perderá 16 M€ de las entregas a cuenta del Gobierno: Carriedo lamenta los 160 M€ mensuales sin pagar

El Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto-ley que actualiza las entregas a cuenta del sistema de financiación autonómica para 2026.

En virtud de este acuerdo, Castilla y León recibirá 9.552 millones de euros, lo que representa un incremento del 6,5% respecto al ejercicio anterior.

Sin embargo, este repunte sitúa a la Comunidad medio punto por debajo del crecimiento medio registrado para el conjunto de las autonomías, fijado en un 7%.

La actualización del Ejecutivo introduce, además, un ajuste a la baja de 16 millones de euros para Castilla y León respecto a las previsiones iniciales comunicadas por el Ministerio de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera del 17 de noviembre de 2025, cuando se estimaron 9.568 millones.

Este recorte contrasta con el reparto general del Estado, que ha inyectado 10.319 millones de euros adicionales a repartir entre los territorios de régimen común.

Al incorporar la liquidación del año 2024 (que se abona durante el presente ejercicio), los recursos globales del sistema de financiación para Castilla y León alcanzarán los 10.208 millones de euros en 2026.

Supone un avance del 7,3% en comparación con 2025, aunque nuevamente la Comunidad se posiciona cuatro décimas por detrás de la evolución media del bloque autonómico.

Castilla y León, sin 160 millones mensuales

Por su parte, el consejero de Economía y Hacienda en funciones de la Junta, Carlos Fernández Carriedo, ha criticado hoy al Ministerio de Hacienda por haber dejado de pagar a Castilla y León 160 millones mensuales desde el mes de enero tras el bloqueo de las entregas a cuenta.

Carriedo ha indicado en declaraciones a Ical que “son recursos que proceden de los impuestos que pagan las personas de Castilla y León y deben servir para financiar los servicios públicos de la Comunidad”.

“Ahora estamos a mitad de año, tenían que solucionarlo y lo han hecho y recibiremos las cantidades la segunda mitad del año, y las pendientes desde el mes de enero”, lamentó.

El consejero en funciones señaló asimismo que “más allá de los 16 millones menos, el principal problema es que había 160 millones menos cada mes”.

También cargó contra el Gobierno de Pedro Sánchez por ser “incapaz de intentar un acuerdo en condiciones de igualdad y equidad” para reformar el modelo, y utilizarlo como un “pago político a los partidos separatistas”.