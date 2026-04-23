Pedro Sánchez felicita a Castilla y León: "Hoy celebramos el legado de su cultura y de su patrimonio"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha felicitado el día a los castellanos y leoneses en este 23 de abril.

Sánchez ha señalado que Castilla y León “late” en su patrimonio, en sus pueblos, en sus ciudades y, “sobre todo, en su gente”.

En una publicación en su cuenta de X, el presidente del Ejecutivo central ha apuntado que hoy se celebra el legado de la cultura y patrimonio de Castilla y León.

Además, ha apuntado que se avanza “juntos hacia un futuro con más oportunidades para todas y todos”.