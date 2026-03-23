Valladolid y Salamanca celebran la fortuna de la ONCE, que reparte 200.000 euros

Las claves nuevo Generado con IA El Cuponazo de la ONCE ha repartido 200.000 euros entre Valladolid y Salamanca este viernes. En Valladolid se entregaron 120.000 euros en premios, repartidos por dos vendedores en distintos puntos de la ciudad. En Salamanca, dos agentes vendedores repartieron 80.000 euros entre sus clientes habituales. El sorteo del Cuponazo ofrece cada viernes un premio mayor de 6 millones de euros y numerosos premios menores.

La fortuna del Cuponazo de la ONCE ha vuelto a sonreír a Castilla y León este pasado viernes, dejando un rastro de alegría en forma de 200.000 euros repartidos entre Valladolid y Salamanca.

En la capital vallisoletana, la suerte ha sido especialmente generosa al sumar 120.000 euros en premios, distribuidos por dos vendedores en distintos puntos de la ciudad.

Asunción Valencia Bajo, desde su quiosco en la calle Dársena número 6, ha repartido 80.000 euros mediante la venta de dos boletos por TPV, premiados con 40.000 euros cada uno.

A esta buena noticia se unió Javier Redondo Oñate, quien desde su punto de venta en la calle Torquemada número 20 entregó otro cupón premiado con 40.000 euros, completando así la racha ganadora en Pucela.

Por su parte, Salamanca no se ha quedado atrás en este sorteo del 20 de marzo. La capital charra ha sumado otros 80.000 euros gracias a la labor de los agentes vendedores Felipe Urbán Marcos y Ana M.ª Martín Sánchez, quienes han repartido un premio de 40.000 euros cada uno, llevando la ilusión a sus clientes habituales.

Cabe recordar que el Cuponazo de la ONCE ofrece cada viernes, por un precio de tres euros, la posibilidad de ganar un premio mayor de 6 millones de euros a las cinco cifras y serie, además de 134 premios de 40.000 euros a las cinco cifras del número premiado.

Gracias a su actual modelo de juego, el sorteo también distribuye numerosos premios menores que oscilan entre los 500 euros y el reintegro de tres euros, multiplicando las opciones de éxito en cada jornada.