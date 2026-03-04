Primer debate electoral en Castilla y León: PP, PSOE y Vox miden sus fuerzas con cuatro bloques y un minuto de oro

La maquinaria electoral hacia el 15-M ya está a pleno funcionamiento y mañana, 5 de marzo, llega uno de los momentos más esperados de la campaña.

Este jueves se celebrará el primer debate electoral entre Alfonso Fernández Mañueco (PP), Carlos Martínez (PSOE) y Carlos Pollán (Vox), candidatos a la Presidencia de la Junta de Castilla y León.

Este primer debate será emitido en RTVE, a partir de las 21:45 horas, será moderado por el periodista Xabier Fortes y se celebrará en las Cortes de Castilla y León. En Castilla y León se podrá ver al terminar la segunda edición del Telediario, y a nivel nacional en el Canal 24 horas, Radio 5, RTVE Play y RTVE.es.

El debate tendrá una duración de 82 minutos y comenzará con el llamado ‘minuto de plata’, en el que el candidato se presenta a la ciudadanía. Intervendrán en este espacio primeramente Vox, después PSOE y PP, tras realizarse el sorteo.

El debate tendrá cuatro bloques de 18 minutos cada uno, seis minutos por cada participante. Los bloques serán medio ambiente, medio rural y despoblación; servicios públicos, infraestructuras y vivienda; economía y financiación autonómica y por último se abordarán los pactos y la regeneración democrática.

Según el sorteo, el orden de intervención de los bloques será el siguiente: el PP abrirá el primero y el segundo, que cerrará Vox; el PSOE abrirá el tercero, que cerrará el PP; y Vox abrirá el cuarto bloque, que cerrará el PP.

Por su parte, en el turno final o ‘minuto de oro’, los candidatos dispondrán de 60 segundos para pedir el voto a la ciudadanía.

El segundo debate electoral tendrá lugar en CyLTV el próximo martes 10 de marzo.

Debate a tres

Cabe recordar que los debates electorales en Castilla y León serán a tres entre PP, PSOE y Vox, después de que la Junta Electoral Central (JEC) haya rechazado los recursos presentados por UPL-Soria Ya y las coaliciones de Izquierda Unida (IU)-Movimiento Sumar-Verdes Equo: En Común y la de Podemos-Alianza Verde contra el acuerdo de este mismo órgano a nivel autonómico.

Una decisión refrendada al no tener estas coaliciones electorales grupo parlamentario propio en las Cortes en el caso de IU-Sumar-Verdes Equo: En Común y el de Podemos-Alianza Verde, y no haber alcanzado las formaciones política en número de cinco procuradores o de al menos tres y un 5% de los votos emitidos en las pasadas elecciones en el caso de UPL y Soria Ya.

Ayer mismo se conocía además que el Tribunal Supremo había dictado un auto por el que deniega la medida cautelar "urgente y preprocesal" solicitada por la coalición electoral Podemos Alianza Verde Castilla y León.

Esta formación pretendía suspender el acuerdo de la Junta Electoral Central de Castilla y León del pasado 23 de febrero, que excluía a su candidato de los debates electorales programados para las elecciones a las Cortes del próximo 15 de marzo.

El tribunal aclara que la coalición intentó obtener una medida cautelar antes de interponer el recurso contencioso-administrativo propiamente dicho, una vía que la ley reserva únicamente para casos muy específicos.