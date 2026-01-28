Renfe y Adif suspenden trenes en Castilla y León por el temporal y rebajan la velocidad en varios tramos

La borrasca ‘Kristin’ está condicionando seriamente la movilidad ferroviaria en gran parte de Castilla y León.

Renfe y Adif han informado que se han establecido planes de transporte alternativo por carretera para las conexiones de media distancia entre León y Ponferrada, León-Palencia y Ponferrada-Vigo, al igual que ocurre en la convencional entre Cercedilla y Segovia, como así han confirmado desde Renfe a este medio.

En los servicios de Media Distancia, la situación es especialmente compleja en la provincia de León. A pesar de que la línea permanece técnicamente en servicio, la operadora ha decidido trasladar a los viajeros a autobuses en las conexiones entre León y Ponferrada, así como en el trayecto León-Palencia, donde también se están realizando reubicaciones en otros trenes disponibles.

Esta misma medida afecta a la conexión Ponferrada-Vigo, que durante la tarde de este miércoles realizará por carretera el tramo comprendido entre Monforte de Lemos y la ciudad berciana. Asimismo, la relación convencional entre Cercedilla y Segovia se encuentra actualmente interrumpida por la acumulación de nieve en la infraestructura, cubriéndose el trayecto mediante un plan alternativo por carretera.

Por su parte, la Alta Velocidad y la Larga Distancia también sufren las consecuencias del temporal. En las conexiones de Madrid con Asturias y Santander, se están llevando a cabo transbordos entre trenes en las estaciones de León y Palencia.

En el caso de León, esta maniobra responde a la necesidad de evitar el paso por el cambiador de ancho de Vilecha debido al riesgo de acumulación de hielo en los rodales, siguiendo las directrices del Plan Director de Medidas Invernales. Estas operaciones, sumadas a la climatología, están generando retrasos medios de 45 minutos en los trenes que se dirigen hacia el norte y el centro peninsular.

Como informa la Agencia Ical, a estas incidencias meteorológicas se sumó a primera hora una avería técnica en las instalaciones de la 'Bifurcación Galicia', a la entrada de León. El incidente obligó a un tren de Larga Distancia que partió de Gijón de madrugada a retroceder hasta la estación de Santibáñez para ser encaminado por otra vía, lo que demoró su marcha cerca de una hora hasta que la avería quedó solventada en torno a las 9:00 horas.

Reducción de velocidad

Además, apunta la Agencia Ical que se aplicarán restricciones de velocidad en las líneas de Alta Velocidad por la alerta de nieve y se limita a 160 kilómetros por hora la velocidad en varios puntos de la red, entre ellos el tramo Tres Cantos-Segovia, en la LAV Madrid-Valladolid, y el tramo Medina del Campo-Taboadela, en la LAV a Galicia.

Igualmente por alerta de vientos, entre Segovia y Valdestillas (Valladolid), en la LAV Madrid-Valladolid, donde se limita la velocidad a 120 kilómetros por hora.