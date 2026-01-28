Alerta roja en dos ríos de Castilla y León por riesgo de desbordamiento: hay otros dos en nivel amarillo Archivo

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) ha subido a nivel rojo el caudal del río Cea, a su paso por Sahagún (León), que alcanza los 2,33 metros de altura y un caudal del 65,24 metros cúbicos por segundo.

Todo ello, tras el paso esta semana de la borrasca Joseph y ahora Kristin, que están dejando intensas lluvias y nevadas en la Comunidad.

En igual situación está el Huebra, en Puente Resbala (Salamanca), con 6,65 metros de altura, según los datos del Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH) del organismo de cuenca, con datos de las 16:51 horas.

Pero también hay otros dos avisos hidrológicos amarillos de la CHD en la Comunidad. Uno de ellos corresponde al río Huebra, pero en el punto de control de Saucelle, donde se eleva a 8,24 metros de altura y con 229,45 metros cúbicos por segundo. El segundo es en Peral de Arlanza (Burgos), donde se alcanza un nivel de 3,06 metros y 121,06 m3/s.