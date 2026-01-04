Llega lo peor de la borrasca Francis a Castilla y León: Aemet alerta de nevadas de hasta 10 centímetros

La Agencia Estatal de Meteorología ha emitido un aviso de nivel amarillo por nevadas que afecta de forma generalizada a la Comunidad de Castilla y León desde este fin de semana y hasta la medianoche del lunes por el paso de la borrasca Francis.

La situación meteorológica, marcada por un descenso progresivo de la cota de nieve, obligará a extremar las precauciones en los sistemas montañosos y diversas zonas de la meseta, donde se esperan acumulaciones significativas en periodos de 24 horas.

La incidencia del temporal ha comenzado a notarse con especial intensidad en la Cordillera Cantábrica. En las provincias de Burgos y Palencia se prevén espesores de hasta cinco centímetros en altitudes superiores a los mil metros, aunque se espera que la cota descienda hasta los 700 metros durante la jornada del domingo.

En León, la probabilidad de nevadas se sitúa entre el 40% y el 70%, concentrándose la mayor actividad en la zona este de la montaña leonesa.

A medida que avance el domingo, el frente se desplazará hacia el sistema Ibérico y el Sistema Central. En la Cordillera Ibérica de Burgos y Soria, los pronósticos apuntan a acumulaciones de ocho centímetros, mientras que las cotas bajarán de los mil a los 800 metros.

Sin embargo, la mayor acumulación de nieve se espera en el Sistema Central de Segovia y Soria, donde se advierte de hasta diez centímetros de nieve por encima de los 700 metros a partir del mediodía del domingo, una situación que se mantendrá activa hasta el final de la jornada.

La nieve no se limitará exclusivamente a las zonas de montaña, ya que el aviso amarillo se extiende también a las áreas de meseta. En las provincias de Ávila, Burgos, Segovia y Soria se prevén acumulaciones de unos dos centímetros en zonas llanas por encima de los 700 metros.

Esta probabilidad es algo menor (10-40%) en las mesetas de Salamanca y Valladolid, donde la nieve será más probable en el este y sur de dichas zonas, con acumulaciones por encima de 700 metros.

El periodo de mayor riesgo generalizado comenzará a partir de las 12:00 horas de este domingo 4 de enero, momento en el que los fenómenos se intensificarán en el centro y sur de la Comunidad.

Mañueco pide máxima precaución

El presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, pidió ayer “máxima precaución” ante el paso de la borrasca Francis por la Comunidad.

Mañueco recuerda en un tuit en X que la Agencia Estatal de Meteorología ha declarado “alerta amarilla” por fuertes nevadas en diferentes provincias de Castilla y León, por lo que ha rogado a los ciudadanos que “eviten riesgos innecesarios”.

Además ha pedido que se sigan las informaciones que ofrecen fuentes oficiales a través de la AEMET o el 112 de Castilla y León.