La Primitiva reparte fortuna en Castilla y León y estrena 2026 con dos boletos ganadores

El sorteo de La Primitiva celebrado anoche 1 de enero ha vuelto a sonreír a Castilla y León, dejando dos importantes pellizcos en las provincias de Valladolid y Palencia.

Dos boletos de segunda categoría (cinco aciertos más el número complementario) han sido validados en la región, otorgando a cada uno de sus poseedores un premio de 45.688,44 euros.

La combinación ganadora del sorteo estuvo compuesta por los números 7, 16, 30, 36, 39 y 40, con el 49 como complementario y el 2 como reintegro.

En Valladolid, el boleto premiado fue validado en el despacho receptor número 85.375 de la capital, mientras que en la provincia de Palencia, la suerte se desplazó hasta la localidad de Herrera de Pisuerga, donde otro acertante selló su apuesta ganadora en el despacho número 59.050, con premios unitarios de 45.688,11 euros.

Estos dos premios forman parte de los cinco únicos boletos de segunda categoría registrados en todo el territorio nacional en este sorteo. Además de los dos castellanos y leoneses, se validaron otras tres apuestas premiadas: una en la administración de loterías de Moya (Las Palmas) y dos más a través del canal oficial de internet de Loterías y Apuestas del Estado.

Además, de primera categoría (6 aciertos) se ha registrado un boleto acertante, que ha sido validado en la Administración de Loterías número 307 de Madrid, situada en Manuel Muñoz, 6, con un premio de 1.408.716,78 euros.