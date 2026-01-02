Alerta por la llegada de fuertes nevadas a Castilla y León: la Aemet activa el aviso amarillo en tres provincias

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha elevado el nivel de alerta en Castilla y León para este inicio de enero de 2026. Al aviso por nieblas engelantes que ha marcado el comienzo del año, se suma ahora un aviso amarillo por nevadas que afectará de forma inminente a los principales sistemas montañosos y zonas de la meseta.

La cota de nieve comenzará a descender de forma significativa a partir de este fin de semana. La AEMET ha activado el aviso amarillo en la Cordillera Cantábrica, afectando a las provincias de León, Palencia y Burgos, donde se esperan acumulaciones de hasta cinco centímetros.

Para la jornada del domingo, la inestabilidad se desplazará hacia el este y el sur de la comunidad. El aviso se extenderá a la Ibérica en Burgos y Soria, con espesores más generosos que podrían alcanzar los ocho centímetros.

Asimismo, la nieve llegará a zonas de la meseta en las provincias de Soria y Segovia, con acumulaciones previstas de hasta cuatro centímetros, lo que podría complicar la circulación en vías secundarias y tramos de autovía.

La Delegación del Gobierno ha emitido una alerta especial para el tráfico en la zona de la Cordillera Cantábrica en las provincias de León, Palencia y Burgos. El periodo de mayor riesgo comenzará este sábado 3 de enero a partir de las 19:00 horas, por el momento sin fecha de desactivación de la alerta.

Las nevadas serán más probables por encima de los 1.000 metros en la provincia de León, aunque puntualmente podrían bajar hasta los 700 metros en algún punto de las provincias de Burgos y Palencia.