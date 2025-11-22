Vázquez lamenta que PSOE y VOX se alíen para generar "confrontación" y sustituyan "el grito por el trabajo"

El secretario autonómico del Partido Popular de Castilla y León, Francisco Vázquez, ha criticado duramente las recientes visitas de líderes nacionales del PSOE y VOX a la Comunidad, calificando sus encuentros como una alianza destinada a la confrontación.

Vázquez aseguró que los dirigentes de ambos partidos "integran la coalición del ruido" y que su único objetivo al "desembarcar en la ciudad del Tormes" -en alusión a la Escuela de Gobierno del PSOE y a la visita de Santiago Abascal a Salamanca- es "generar confrontación". El número dos del PP advirtió que las visitas estarán "carentes de proyectos o planteamientos de futuro".

"No esperen propuestas. No esperen soluciones. Una vez más, sólo escucharemos críticas, discursos inflamados y, una vez más, ruido. Mucho ruido", sostuvo Francisco Vázquez.

El dirigente popular describió la alianza entre PSOE y VOX en la región como "tan improbable como reveladora", señalando que ambos partidos, a pesar de situarse en extremos opuestos, "coinciden en lo fundamental: Convertir el debate público en un espectáculo donde el grito sustituye al trabajo".

Frente a esta "política del chillido", el PP de Castilla y León se erigió como la alternativa centrada en la gestión y los resultados. Vázquez concluyó destacando el enfoque de su partido: "Nosotros preferimos las nueces al ruido. Preferimos los frutos".

Aseguró que el PP trabaja para que Castilla y León esté entre las tres mejores comunidades de España, centrándose en temas que "importan a la gente", como la creación de empleo, el acceso a la vivienda y el refuerzo de los servicios públicos. "Nosotros ofrecemos gestión. Ellos, ofrecen ruido", sentenció.