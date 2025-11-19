La DGT alerta de las carreteras de Castilla y León que estarán afectadas por la nieve en las próximas horas

La Dirección General de Tráfico (DGT) ha emitido una alerta ante la masa de aire ártico que entra en la Península, provocando un brusco descenso de las temperaturas y nevadas intensas.

El periodo más adverso se prevé entre la tarde del jueves 20 y la mañana del viernes 21 y las provincias y carreteras del norte y este de Castilla y León se encuentran entre las más afectadas.

La DGT advierte que las nevadas no solo afectarán a vías locales, sino también a carreteras de alta capacidad. Por ello, recuerda que es crucial consultar el estado de las vías antes de viajar.

Las carreteras con riesgo de afectación incluyen tramos de alta capacidad esenciales para Castilla y León, tales como la AP-66 (Asturias y León); AP-1 (Burgos-Irún); N-630 (Asturias-León) y N-621 (Cantabria-León).

Medidas obligatorias

Si se circula por vías con previsión de nevadas es imprescindible llevar neumáticos de invierno o cadenas. La DGT podrá restringir la circulación de vehículos pesados y limitar la velocidad a aquellos que no cuenten con el equipamiento adecuado.

Además, si comienza a nevar, la DGT asegura que es imprescindible dejar libre el carril izquierdo para permitir el paso de vehículos de conservación de carreteras y quitanieves.

La DGT informa también de que tiene preparados 32 desvíos automatizados para el embolsamiento preventivo de camiones si las condiciones empeoran. La información del tráfico se actualiza en tiempo real en la web de la DGT y el teléfono 011.