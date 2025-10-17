Marlaska acusa de "faltar a la verdad" a quien diga que el Gobierno no activó las ayudas a los afectados por los incendios

El Ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska ha respondido desde Burgos a la denuncia realizada por el presidente de la Xunta de Galicia. Acusa a Alfonso Rueda de "faltar a la verdad" por asegurar que el Gobierno de España todavía no ha activado las ayudas a los afectados por incendios del pasado verano.

Recordó que en el Consejo de Ministros tras las vacaciones ya se activó la emergencia grave. Subraya el ministro que entonces todavía se estaba sufriendo la ola de incendios en varias comunidades autónomas. "Estuvo desde el primer momento en la respuesta inmediata, desde el minuto uno".

Apunta además que fue el Gobierno el que "articuló como procede coordinar las ayudas entre comunidades autónomas y activar el mecanismo europeo de Protección Civil".

El ministro ha sido preguntado por los periodistas por si debería retirar el acta de diputado a José Luis Ábalos al estar acusado de delitos graves. Cree que es "una cuestión muy compleja" ya que el diputado ha sido elegido por los ciudadanos y representa la voluntad popular. Asegura que quitarle el acta puede "instrumentalizar actuaciones judiciales con un objetivo torticero”.

Marlaska ha inaugurado este viernes un nuevo cuartel de la Guardia Civil en Villasana de Mena (Burgos). Ha supuesto una inversión de 4,2 millones de euros y dará servicio a unos 4.000 habitantes de esta comarca.

Ha recordado que su ministerio tiene obras de mejora en otras localidades burgalesas como Medina de Pomar y Quincoces de Yuso, lo que remarca la apuesta por entornos rurales. Además, ha aprovechado este acto para destacar el incremento de efectivos que se está llevando a cabo en Burgos. Un 13% más de agentes de Guardia Civil y Policía Nacional en los últimos ocho años.