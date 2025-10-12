El emotivo recuerdo de Mañueco con Morante de la Puebla tras cortarse la coleta: “Un torero de leyenda”

Morante de la Puebla se ha cortado hoy la coleta, poniendo así punto final a una trayectoria de casi tres décadas en los ruedos. El diestro sevillano de 46 años ha dicho adiós inesperadamente, tras una vibrante faena en la plaza de Las Ventas en una señalada tarde con motivo de la Corrida de la Hispanidad.

Uno de los primeros en reaccionar a la despedida de Morante ha sido el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco. “Despedida heroica de un torero de leyenda: José Antonio Morante de la Puebla. Su forma de defender la Tauromaquia, sus valores y su vigencia cultural le hacen entrar con letras de oro en la historia de nuestro tiempo y nuestra Nación”, publicaba en X.

Además, recordaba el brindis de Morante al presidente el pasado mes de junio en Burgos que ha calificado como “un honor”. “Esta temporada, queda en el recuerdo de todos. Gracias, Maestro!!!”, apuntaba Mañueco.

Durante ese brindis, el jefe del Ejecutivo autonómico le correspondió al torero sevillano con un “que Dios te acompañe para seguir iluminando la tauromaquia. Gracias, Maestro, tu arte está escrito con letras de oro en la historia”.