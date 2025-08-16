Dos pueblos de Castilla y León se llevan un importante premio de La Primitiva

El sorteo de La Primitiva ha dado una gran alegría durante la noche de este sábado, 16 de agosto, a dos localidades de Castilla y León.

Ambas han recibido una lluvia de billetes gracias a un premio de segunda categoría -5 aciertos más el complementario-. Estos se han vendido en la Administración de Loterías nº 1 de Sotillo de La Adrada, en Ávila, situada en Dr. Díaz Palacios, 13.

Y el otro ha sido validado en Almazán, Soria, en la Plaza Mayor, 7. Se trata de un premio unitario de 95.964, 67. Una gran alegría para las dos localidades castellanas y leonesas.

La combinación ganadora corresponde a los números 45- 22- 46- 11- 48- 14; el complementario 30 y el reintegro 6.

Por otro lado, no ha habido ningún boleto acertante de primera categoría y hay un bote de 55 millones de euros.