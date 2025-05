Estos son los tres bocatas más sabrosos de Castilla y León

El II Campeonato de España de Bocatas ha celebrado este lunes, 12 de mayo, su gran final. Entre un total de 130 establecimientos, solo 15 propuestas han llegado a la gran final. Entre ellas, una de León.

Sin embargo, el galardón al mejor bocadillo de España 2025 ha ido a parar a Ibiza con su ‘Mar y Tierra, que se prepara en el Restaurante Can Gourmet. El segundo premio se lo ha llevado Tatapas Gastroteka en el País Vasco por ‘El Viajante’.

Mientras que el pódium de honor lo ha completado ‘Bocadillo de Chipirones con Guiso de Morcilla y Calamar’ de Pistola, un bar madrileño.

En lo que tiene que ver con los premios menores, galardonados por categorías, el mejor sándwich de España se ha ido a Albacete, al Da Vinci 19 por ‘La Briochconda’ y el premio al bocata más tradicional para el Restaurante Casa Quitin de la Comunidad Valenciana.

Los mejores de cada Comunidad

El concurso también ha elegido a los tres mejores bocatas de cada Comunidad Autónoma este lunes, 12 de mayo, y los tres de Castilla y León están muy sabrosos.

El primer premio se lo ha llevado Porkstar de Zielo Coffe & Snack Bar, en León. El segundo Wonder Titten de The Pit Smoke and Grill, también en León, y el tercero, también de León, se lo ha llevado el Bar Duality Bar and Food con su Picañazo.